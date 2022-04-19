　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克放話！若成功收購推特「董事會將不支薪」　年省8766萬

▲▼電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長、世界首富馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲馬斯克宣布有意收購推特。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

特斯拉創辦人馬斯克（ Elon Musk）先前大動作購入9%推特股票後，宣布有意全資收購推特，並讓其成為私有化公司，使得推特大股東與董事會緊急啟動新計畫，企圖透過大量發行新股，稀釋馬斯克的股權占比，阻止他收購公司。而他本人18日更透露，如果成功收購推特，董事會成員將不會獲得任何薪酬，此舉可以讓公司每年省下300萬美元（約新台幣8766萬元）。

根據CNBC報導，從一份提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件中得知，推特每年會向董事會成員支付大約290萬美元（約新台幣8474萬元）的現金與股票獎勵，由於在職的高級主管不會獲得額外的職位薪資，因此這290萬美元甚至不包含執行長阿格拉瓦（Parag Agrawal）和前執行長多爾西（Jack Dorsey）的薪水。

馬斯克18日在推特上寫道，「如果我出價（收購推特）成功，董事會的薪水將會是0美元，這樣一來每年可以省下300萬（約新台幣8766萬元）美元。」目前尚無法得知如果馬斯克真的成功收購推特，將會任命誰成為董事會成員。

馬斯克日前提出，願意以總價430億美元（約新台幣1.2兆元）的價碼收購推特，並將該公司私有化。為此，推特董事會宣布啟用「毒藥丸計畫」，在一年內大量發行新股，讓股東們以較低的價格購入股份，並稀釋馬斯克手上的股權占比，抵禦潛在的敵意收購，加深他收購的困難性。

直言不諱的馬斯克認為，推特需要轉型為一間私人公司，如此一來才能成為真正言論自由的論壇。他還表示，推特董事會成員的利益跟股東根本不一致，董事會成員幾乎沒有持有推特股份。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／楊蕙如被判刑！　養網軍GG了
快訊／桃園警分局爆「16警官確診」！人數恐再上升
機車長9根細毛站一排　內行解：好東西別傷害牠
14歲少女強擄男友！　撂14人「凌虐畫面曝」
快訊／台東2校確診匡列「達1／3」　全校停課
快訊／「大改版」防疫保單來了！　最高賠50萬
快訊／北檢法警室拉警報！　7人染疫
麻衣爆「日本媽媽潛規則」！　她沒做整套：到底誰想
快訊／國泰產緊急停售3張「防疫保單」！
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

「火箭彈掉旁邊」下秒爆炸！她出門購物差點沒命　驚悚瞬間曝

馬斯克放話！若成功收購推特「董事會將不支薪」　年省8766萬

亞速鋼鐵廠躲大量老弱婦孺！　指揮官揭：俄軍全自願掃射轟炸平民

美國務院：尋求一切可能　將俄羅斯列為「恐怖主義贊助國」

俄第9名將領遇襲！　烏軍：俄防空飛彈旅上校指揮官陣亡

安全問題複雜　白宮重申拜登無訪問基輔打算

烏西大城利沃夫增至7死！　俄國防部證實空襲：摧毀美歐援烏武器

86國陰莖長度「台灣鵰」慘淪倒數第二！　平均數字曝光

美法官撤銷大眾運輸工具口罩令　判CDC規定違法

200國通緝大毒梟擁吻辣模　慘被豬隊友PO照放閃！行蹤曝光落網

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

本土+1390「再創新高」！　連4日破千 另增90例境外移入

「火箭彈掉旁邊」下秒爆炸！她出門購物差點沒命　驚悚瞬間曝

馬斯克放話！若成功收購推特「董事會將不支薪」　年省8766萬

亞速鋼鐵廠躲大量老弱婦孺！　指揮官揭：俄軍全自願掃射轟炸平民

美國務院：尋求一切可能　將俄羅斯列為「恐怖主義贊助國」

俄第9名將領遇襲！　烏軍：俄防空飛彈旅上校指揮官陣亡

安全問題複雜　白宮重申拜登無訪問基輔打算

烏西大城利沃夫增至7死！　俄國防部證實空襲：摧毀美歐援烏武器

86國陰莖長度「台灣鵰」慘淪倒數第二！　平均數字曝光

美法官撤銷大眾運輸工具口罩令　判CDC規定違法

200國通緝大毒梟擁吻辣模　慘被豬隊友PO照放閃！行蹤曝光落網

謝和弦想踏入政壇　他下「指導棋」勸：等到2024

兒童打莫德納「常見11症狀」！6900人試驗結果曝：抗體跟年輕人一樣

搶喝漸層蜜桃冰沙、滿料楊枝甘露！「10大手搖飲」超狂新品快收下

大立光專利戰新戰場？先進光狀告侵權　久禾光開盤重挫14％

兒童染疫恐釀「多系統發炎症候群」！常見8症狀　重症比例低原因曝

超萌石虎現身！跨河通道發揮功用　完工436天終於拍到牠

饒河夜市現包現炸「香濃芋頭酥」！一咬秒爆牽絲起司、綿密內餡

甩開擾人濕氣散心去！桃園限定3種室內約會備案　享受極緻浪漫

5／1沒台鐵搭改公路接駁！業者怨「疏運亂套」：別把客運當計程車

台灣疫苗劇情曝　醫暴雷：新一輪「嘛嘛吼」又開始啦

小巷遇「假摔哥」move倒地！ 連狗都懶得理...網笑瘋:剛入行

國際熱門新聞

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

7歲女童染怪病　全身「恐怖滲血」照片曝

烏克蘭國會感謝台灣：第一天就得台灣的支持

200國通緝大毒梟擁吻辣模　被PO照放閃傻眼落網

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

莫德納疫苗兒童數據曝光　沒有心肌炎案例

澤倫斯基：俄軍已展開頓巴斯攻勢

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

利沃夫增至7死！　俄證實空襲：摧毀美歐援烏武器

烏情報首長驚訝俄軍無能　擬收回克里米亞半島

美法官砍大眾運輸工具口罩令　判CDC規定違法

俄莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光

更多熱門

相關新聞

心理師教你用3招拆穿人性謊言

心理師教你用3招拆穿人性謊言

講話有時候就像寫作文，寫記敘文的時候，自然要誇張一點，多用一點形容詞，要不然，就像在記流水帳，完全吸引不了別人的注意力。不過，在寫論說文的時候，就不能太過吹噓，需要符合事實，才能避免讓別人覺得說話不夠真實，可信度很低，不利於信任感的建立。

台灣特斯拉開放Roadster預購

台灣特斯拉開放Roadster預購

馬斯克酸祖克柏萬年掌控臉書

馬斯克酸祖克柏萬年掌控臉書

台積電估Q2營收182億美元、大立光保守看Q2　財經HOT 5一次看

台積電估Q2營收182億美元、大立光保守看Q2　財經HOT 5一次看

防護服正妹自爆淪性愛玩物！48字暗示幫院長加班

防護服正妹自爆淪性愛玩物！48字暗示幫院長加班

關鍵字：

馬斯克推特

讀者迴響

熱門新聞

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

86國陰莖長度「台灣鵰」倒數第二！　數字曝光

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

「大改版」防疫保單來了！隔離確診都不賠　富邦新版鎖定住院「最高賠50萬」

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

《超偶》冠軍歌手一度輕生！她「1年只賺12萬」

快訊／北市貨車追撞雙載騎士1死1傷　20歲女噴飛不治

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面