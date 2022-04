馬斯克放話！若成功收購推特「董事會將不支薪」　年省8766萬

▲馬斯克宣布有意收購推特。(圖/路透)



記者王佩翊/編譯

特斯拉創辦人馬斯克( Elon Musk)先前大動作購入9%推特股票後,宣布有意全資收購推特,並讓其成為私有化公司,使得推特大股東與董事會緊急啟動新計畫,企圖透過大量發行新股,稀釋馬斯克的股權占比,阻止他收購公司。而他本人18日更透露,如果成功收購推特,董事會成員將不會獲得任何薪酬,此舉可以讓公司每年省下300萬美元(約新台幣8766萬元)。

根據CNBC報導,從一份提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中得知,推特每年會向董事會成員支付大約290萬美元(約新台幣8474萬元)的現金與股票獎勵,由於在職的高級主管不會獲得額外的職位薪資,因此這290萬美元甚至不包含執行長阿格拉瓦(Parag Agrawal)和前執行長多爾西(Jack Dorsey)的薪水。

Board salary will be $0 if my bid succeeds, so that’s ~$3M/year saved right there