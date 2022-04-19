台灣「防疫英雄」蒙黑！　PCR試劑龍頭遭爆涉違法生產醫材

▲台灣圓點在新冠肺炎試劑研發上相當出色，去年每股獲利傲視同業，卻遭踢爆所製造的核酸萃取機涉嫌違法製造。（圖／CTWANT提供，下圖）

圖、 文／CTWANT

Omicron本土疫情爆燒，單日突破千人確診，帶動快篩與核酸檢測試劑需求，國內核酸檢測試劑龍頭「台灣圓點奈米股份有限公司」（6797）去年每股純益逾27元，躍居294檔興櫃個股獲利王，下一步預計於今年正式上櫃。然而，在國內外市場前景一片看好之際，圓點卻被多名前員工踢爆，涉嫌違法生產醫療器材。

圓點奈米是這波新冠肺炎抗疫的重要功臣之一，最著名的就是協助寶瓶星郵輪遊客集體檢測。2020年2月8日，寶瓶星號郵輪染疫停靠基隆港，衛福部將船上128位檢體送驗，只花8個多小時就完成檢驗，讓台灣遊客順利下船，當時就是仰賴台灣圓點提供快速檢驗病毒的核酸萃取試劑。圓點奈米總經理簡建興對外稱，由於訂單應接不暇，去年1月斥資1.2億元將企業總部遷移至桃園市龜山區A7科技園區（林口廠），產線擴充兩倍以上的產能，月產能上看千萬劑。

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根據衛福部食藥署「西藥、醫療器材及化粧品許可證查詢」，圓點奈米所生產的核酸萃取試劑，目前僅中壢廠獲得許可，而該公司林口廠正在104人力銀行大動作招募「試劑作業員」，負責試劑生產、設備操作，並進行試劑產品組裝、檢驗和包裝出貨等作業。前員工潔西卡（化名）攤開出貨單據指出，早在去年4月初，圓點奈米林口廠就已出貨試劑耗材給中國知名的醫藥大廠；圓點奈米主要廠區為桃園市桃園區、中壢區以及龜山區（林口廠），其中新設的林口廠至今未取得試劑生產許可。

▲台灣圓點前員工指出，林口廠直至今年3月才拿到製造許可，卻早在前年就已偷跑生產醫療器材。

前員工克蘿伊（化名）指出，圓點奈米「偷跑」的行為已非首次，公司生產的一台「衛部醫器製壹字007608號核酸萃取機」（用於PCR檢測），直到今年3月24日才獲核製造廠變更許可證，但公司去年因為提前生產而被開罰，卻仍持續生產。

另名前員工路易斯（化名）進一步說明，公司搬到林口後，場地還未通過QMS（醫療器材品質管理系統）、ISO等相關醫材認證，產線卻早已偷跑。他秀出前年公司生產核酸萃取機的照片指出，機器全都通電，背蓋也被打開，當時正在進行調機、檢驗和出貨流程，這些全都是非法進行；去年三月底衛福部食藥署到林口查廠，早已被發現核酸萃取機違法「偷跑」還為此被罰款。他秀出另一段去年8月17日影片指出，公司被罰款後仍私下生產該機器，機器仍持續運作，現場還有品保員正在進行作業。

本刊調查，現年49歲的簡建興是台灣圓點的創辦人和總經理，畢業於成大化學系，先後任職於知名半導體廠旺宏（2337）、半導體檢測設備美商公司科磊（KLA），2004年創立台灣圓點，稱擁有美國、歐盟、加拿大、韓國以及台灣等國家與地區的發明專利，試劑與儀器外銷遍布全球五大洲等65個國家，與國際大廠羅氏、Qiagen的核酸純化並駕齊驅。

食藥署證實，去年3月確曾聯合桃園市衛生局赴圓點奈米林口廠進行不定期稽查，發現違反GMP規範，現場有設備進行組裝，桃園市衛生局7月依法予以裁處三萬元；至於其他投訴內容，食藥署將追蹤桃園市衛生局後續處理情形。

台灣圓點公司針於種種指控表示，由於當時轉廠過程不諳法律規定，確曾被行政機關裁罰，公司也坦然接受指正，隨後也向主管機關提交「產品重工申請計畫書」，當時僅將半成品於各廠區生產後，再行送交取得醫療器材製造許可之廠區完成為成品。後獲得主管機關核可後，正式於民國110年12月間依法重工。

台灣圓點表示，同時虛心檢討如何讓提高且完善公司營運管理，對於有心人士一再以潑髒水的方式打擊圓點科技，本公司甚表遺憾。

▲台灣圓點上個月捐贈3500劑快篩試劑給桃園市政府，過去也曾替衛福部完成寶瓶星號核酸檢測任務，被媒體封為防疫英雄。

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