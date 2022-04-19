美國務院：尋求一切可能　將俄羅斯列為「恐怖主義贊助國」

▲美國國務院發言人普萊斯表示，仍需要數周做出決定。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國國務院官員表示，國務院正尋求透過任何可行的手段讓俄羅斯為侵烏負起後果，包括可能將俄羅斯列為「恐怖主義贊助國」，這項推動過程在決定以前，還需要耗時數周。

CNN報導，國務院發言人普萊斯（Ned Price）18日接受CNN訪問時指出，會尋求法律允許下的任何途徑，只要是合適且有效率的，國務院就有可能採用，將俄羅斯列為「恐怖主義贊助國」。

「恐怖主義贊助國」（state sponsor of terrorism）定義，若一個國家重複為國際恐怖主義行動提供援助，就會被評估為「恐怖主義贊助國」。目前全球僅有4國被美國列入名單中，包括北韓、伊朗、古巴和敘利亞。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）上周在與拜登通話中，請求拜登將俄國指名為「恐怖主義贊助國」。

俄羅斯侵烏至今，美國已經採取許多嚴厲的經濟制裁手段，但若將俄國列為「恐怖主義贊助國」，將會進一步造成俄國更大的經濟損害。一旦被列入名單中，俄國可能被禁止採購可用於軍武或甚至商業用途的產品，其他仍繼續和俄國進行貿易的個人和國家，也會遭受制裁。