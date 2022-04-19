　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

荒唐北士商！師生爆「組長放任狗咬人」　憂被校方找碴全噤聲

任職於北士商的董姓衛生組長長期將體育教室當成自己住家，甚至還在裡面養了多隻大型犬。（圖／翻攝畫面、周志龍攝）

▲任職於北士商的董姓衛生組長長期將體育教室當成自己住家，甚至還在裡面養了多隻大型犬。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT 

教室本該是供學生學習使用的場所，如今卻變成學校高階主管的私人住所！本刊接獲投訴，台北市立士林高級商業職業學校（下稱：北士商）的董姓衛生組長，10年多來霸占體育教室改成自己私人住所，非但如此，還在他的「家」中飼養10隻大型犬，曾有校內老師、學生被咬傷。

本月12日北市議員徐立信派出的「勘查校園安全」會勘小組來到北士商的體育辦公室，一走進辦公室便聽到此起彼落的犬隻吠叫聲，聲音源頭在辦公室對面的體育教室，這時突然有人從裡頭將門打開，幾隻大型汪星人從半敞開的教室門興奮地衝出來，對著眼前陌生人瘋狂吠叫，甚至一度作勢要上前攻擊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教室門一打開，便有狗興奮地衝出來，想往人的身上撲去。（圖／翻攝畫面）

▲教室門一打開，便有狗興奮地衝出來，想往人的身上撲去。

隨後，教室裡的人見到有不速之客到訪，連忙將狗喊進屋內，並將門迅速關閉。為何原本該是讓學生上課的教室內會有這麼多隻狗？一位任職於北士商的教職員A女說「這個教室是董姓衛生組長住的地方，平常總是大門深鎖，除了他沒有別人進得去，裡面還養了好多隻狗。」

本刊調查，董姓組長今年約46歲，畢業於文化大學體育系，曾在北市興雅國中、大同國中、成德國中擔任代課老師，之後成為士林高商正式體育教師，曾任排球隊、籃球隊及棒球隊教練、體育組長、導師等職，目前則是衛生組長兼體育專任教師。

據了解，董姓組長已在北士商任職超過10年，歷經多任校長，他長期在本該供師生使用的教室內，擺設床舖等私人用品，將教室當成自己住所，並在此居住超過10年。A女透露，其實全校都知道董組長住在裡面，但又擔心去檢舉會被學校找碴，因此只能噤聲、睜隻眼閉隻眼。

「今年4月1日，明德國中的學生來參觀，那天來了120多個學生，有學生被狗咬傷，3月29日教官室的教官也被他（董男）的狗咬傷，而在這之前，至少有超過3個老師被咬。」A女說。

校內接連發生狗咬人的事件，卻始終沒有人約束董男。A女透露，在3月份被咬的教官曾找上董男理論，希望他管教自己的寵物，並加裝嘴套，防止再有人被咬傷，但卻換來董男一句「之前3個老師被咬也沒有怎麼樣。」讓該名教官氣得牙癢癢。

本刊調查，根據教育部訂定的「各級學校犬貓管理注意事項」，校方須將校園內的犬貓，分為「由校方飼養的校犬貓」、「有固定校外飼主犬貓」、「無飼主的野犬貓」等3類，其中由校方飼養的犬貓更需要造冊管理，並且完成寵物登記、晶片植入、施打狂犬病等疫苗。

A小姐表示，日前曾經有教官、學生被董男的狗咬傷，但校方卻不出面約制。（圖／翻攝畫面、讀者提供）

▲A小姐表示，日前曾經有教官、學生被董男的狗咬傷，但校方卻不出面約制。

然而董姓組長所飼養的犬隻疑似並未列冊成為校犬，同時也沒有進行結紮節育，因此才會由原本的2、3隻，繁衍到現在的10幾隻，而為了怕愛犬被「熱」到，董男還幾乎24小時開著恆溫空調。

這10幾年來董姓組長和一大群狗過生活所花費的水電費都是民脂民膏，身為公務人員卻公器私用，恐怕涉及貪瀆等情事，有關單位應盡快進行調查，還給師生們單純的教育空間。

對此，北市商表示，校方將該間教室規劃為棒球隊的休息室，董姓組長已經沒有居住在那裡，現在他每天都會回到基隆的住處；對於校內的犬隻圈養問題，北市商鄭姓學務主任則說，「董老師是個愛狗的人，會將流浪狗收集到校內。」對於校內犬隻是否有造冊列管，鄭主任雖未正面回應，但也證實曾有校內犬隻咬傷學生事件，他強調，當下即對該名學生進行醫療處置，並且也致電給該名學生家長道歉。

延伸閱讀
荒唐北士商2／怕狗「太熱」全天開恆溫空調　10年水電費都由納稅人買單
PCR試劑龍頭1／防疫英雄蒙黑　台灣圓點遭爆涉嫌違法生產醫材
東山再起1／麻衣密謀上半年重返演藝圈！　揪好姐妹當經紀人搶賺育兒費

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
麻衣爆籌錢斷絕3年豪門婚！　「全面復出演藝圈」時間點曝光
18歲男確診亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了！衛生局
米砂要結婚了！拍AV愛上「臨演男」　公主夢幻婚紗曝光
快訊／北市死亡車禍！貨車追撞雙載騎士1死1傷　20歲女噴飛不
雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝
北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

連4天破千　專家：台灣「與病毒共存」還要120天

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？歷史一再重演

荒唐北士商！師生爆「組長放任狗咬人」　憂被校方找碴全噤聲

「不會安慰女友」星座男名單！這2人嘴超笨　靜靜陪妳到心情變好

買不到家用快篩別慌　7大QA一次解答「4狀況才需要」

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

開放6~11歲打莫德納「家長吵翻天」　專家3理由籲別挑：能打盡量打

挫咧等！藥師憂「實名制快篩劑」開賣重演口罩之亂　1招可避免

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

丁小芹出獄！親友「無縫接人」　坐牢503天表現良好獲假釋

柯文哲居隔開線上會議　預言「本周全台會大亂」

為爸準備「拉鈔票蛋糕」慶生！　媽徒手破壞...女崩潰：妳幹嘛

眼罩花貓愛碰瓷！死守她下班路　天天跑來假車禍：撞倒要負責喔

本土+1390「再創新高」！　連4日破千 另增90例境外移入

連4天破千　專家：台灣「與病毒共存」還要120天

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？歷史一再重演

荒唐北士商！師生爆「組長放任狗咬人」　憂被校方找碴全噤聲

「不會安慰女友」星座男名單！這2人嘴超笨　靜靜陪妳到心情變好

買不到家用快篩別慌　7大QA一次解答「4狀況才需要」

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

不斷更新／498校停課！台中明道中學2生確診停3天　苗栗增2校停課

開放6~11歲打莫德納「家長吵翻天」　專家3理由籲別挑：能打盡量打

挫咧等！藥師憂「實名制快篩劑」開賣重演口罩之亂　1招可避免

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

連4天破千　專家：台灣「與病毒共存」還要120天

陳時中、林佳龍搶北市長門票！　民進黨開牌時機曝光

《超偶》冠軍歌手一度輕生！她「1年只賺12萬」　慘到夜市走唱求生

麻衣消失8年回演藝圈「關鍵人物背後幫撐腰」！　動用業界關係奔走

打不到的才是好疫苗！　醫嘆：有沒有很熟悉？歷史一再重演

安全問題複雜　白宮重申拜登無訪問基輔打算

荒唐北士商！師生爆「組長放任狗咬人」　憂被校方找碴全噤聲

曾窮到醬油配飯…《超偶》男星拍8點檔翻身！　買房加購2千萬賓利

烏西大城利沃夫增至7死！　俄國防部證實空襲：摧毀美歐援烏武器

麻衣爆籌錢斷絕3年豪門婚！淡出8年「全面復出演藝圈」　時間點曝光

捷運長靴妹是F級女神！ 「下半身消失」露蜜腿

生活熱門新聞

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

明北東部濕涼高溫剩21度！熱飆30℃↑時間曝

北市當鋪送百份爆米花

專家員曝BNT疫苗兒童數據：這種疫苗還寄望什麼？

店家未營業卻收2星負評！老闆見2字傻眼

社交距離APP有用嗎？醫公布「3週使用結果」秒愣

台中明道中學傳「2學生」確診！校方緊急宣布停課3天

苗栗深夜3幼童確診！衛生局緊急宣布停課10天　匡列人數統計中

澎湖20歲八大女確診！女同事也染疫

買不到家用快篩別慌　7QA一次解答

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

池錫辰爆「沒喜帖」闖孫藝真、玄彬婚禮！挨轟丟臉揭真相

確診男亂跑罰150萬　女友IG「一句話」也慘了

王祖賢吃火鍋竟遭毒舌「顏值暴跌」

月經來「超補鐵菜單」一次看！婦科醫大推：3種人也要吃

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

雨越晚越大！今水氣最多　2波變天時間曝

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

北市等4縣市深夜通知7師生確診　4小學2幼兒園緊急停課

米砂要結婚了！AV片場「愛上臨演男」夢幻婚紗曝光

反骨酷炫斷聯瑀熙2年「破冰合體」！吐「分手」真相

7歲女童染怪病　全身「恐怖滲血」照片曝

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

C羅悲痛宣布龍鳳胎男嬰夭折！　寶貝女兒平安出生

更多

最夯影音

更多
徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告

徐小可.阿BEN2點聲明反擊：真的夠了！　「想退出演藝圈」怒對網友喊告
降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

降落！中華路2段55號當鋪爆紅　老闆霸氣宣布：發100份爆米花

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

九天玄女唯一指定姐妹！爆米花算流年　網笑瘋：只有阿翰能超越阿翰

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

陳芳語認了分手超偶男友！　2年戀情斷...IG閃照全清空

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

嚇死人！自強號有蛇 逾30CM 纏繞車廂頂

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面