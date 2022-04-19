荒唐北士商！師生爆「組長放任狗咬人」　憂被校方找碴全噤聲

▲任職於北士商的董姓衛生組長長期將體育教室當成自己住家，甚至還在裡面養了多隻大型犬。（圖／CTWANT提供，下同）

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教室本該是供學生學習使用的場所，如今卻變成學校高階主管的私人住所！本刊接獲投訴，台北市立士林高級商業職業學校（下稱：北士商）的董姓衛生組長，10年多來霸占體育教室改成自己私人住所，非但如此，還在他的「家」中飼養10隻大型犬，曾有校內老師、學生被咬傷。

本月12日北市議員徐立信派出的「勘查校園安全」會勘小組來到北士商的體育辦公室，一走進辦公室便聽到此起彼落的犬隻吠叫聲，聲音源頭在辦公室對面的體育教室，這時突然有人從裡頭將門打開，幾隻大型汪星人從半敞開的教室門興奮地衝出來，對著眼前陌生人瘋狂吠叫，甚至一度作勢要上前攻擊。

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▲教室門一打開，便有狗興奮地衝出來，想往人的身上撲去。

隨後，教室裡的人見到有不速之客到訪，連忙將狗喊進屋內，並將門迅速關閉。為何原本該是讓學生上課的教室內會有這麼多隻狗？一位任職於北士商的教職員A女說「這個教室是董姓衛生組長住的地方，平常總是大門深鎖，除了他沒有別人進得去，裡面還養了好多隻狗。」

本刊調查，董姓組長今年約46歲，畢業於文化大學體育系，曾在北市興雅國中、大同國中、成德國中擔任代課老師，之後成為士林高商正式體育教師，曾任排球隊、籃球隊及棒球隊教練、體育組長、導師等職，目前則是衛生組長兼體育專任教師。

據了解，董姓組長已在北士商任職超過10年，歷經多任校長，他長期在本該供師生使用的教室內，擺設床舖等私人用品，將教室當成自己住所，並在此居住超過10年。A女透露，其實全校都知道董組長住在裡面，但又擔心去檢舉會被學校找碴，因此只能噤聲、睜隻眼閉隻眼。

「今年4月1日，明德國中的學生來參觀，那天來了120多個學生，有學生被狗咬傷，3月29日教官室的教官也被他（董男）的狗咬傷，而在這之前，至少有超過3個老師被咬。」A女說。

校內接連發生狗咬人的事件，卻始終沒有人約束董男。A女透露，在3月份被咬的教官曾找上董男理論，希望他管教自己的寵物，並加裝嘴套，防止再有人被咬傷，但卻換來董男一句「之前3個老師被咬也沒有怎麼樣。」讓該名教官氣得牙癢癢。

本刊調查，根據教育部訂定的「各級學校犬貓管理注意事項」，校方須將校園內的犬貓，分為「由校方飼養的校犬貓」、「有固定校外飼主犬貓」、「無飼主的野犬貓」等3類，其中由校方飼養的犬貓更需要造冊管理，並且完成寵物登記、晶片植入、施打狂犬病等疫苗。

▲A小姐表示，日前曾經有教官、學生被董男的狗咬傷，但校方卻不出面約制。

然而董姓組長所飼養的犬隻疑似並未列冊成為校犬，同時也沒有進行結紮節育，因此才會由原本的2、3隻，繁衍到現在的10幾隻，而為了怕愛犬被「熱」到，董男還幾乎24小時開著恆溫空調。

這10幾年來董姓組長和一大群狗過生活所花費的水電費都是民脂民膏，身為公務人員卻公器私用，恐怕涉及貪瀆等情事，有關單位應盡快進行調查，還給師生們單純的教育空間。

對此，北市商表示，校方將該間教室規劃為棒球隊的休息室，董姓組長已經沒有居住在那裡，現在他每天都會回到基隆的住處；對於校內的犬隻圈養問題，北市商鄭姓學務主任則說，「董老師是個愛狗的人，會將流浪狗收集到校內。」對於校內犬隻是否有造冊列管，鄭主任雖未正面回應，但也證實曾有校內犬隻咬傷學生事件，他強調，當下即對該名學生進行醫療處置，並且也致電給該名學生家長道歉。

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