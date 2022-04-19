86國陰莖長度「台灣鵰」慘淪倒數第二！　平均數字曝光

▲86國男性平均陰莖長度中，台灣打敗柬埔寨。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

英國醫藥網站分析來自86國的會員資料，結果得出86國男性陰莖平均長度為5.55英吋（約14.1公分），台灣男性平均陰莖長度遠低於全球男性平均，僅4.24英吋（約10.8公分），86國排名倒數第二。此外，常被認為是「大GG」的美國男性，平均為5.35英吋（約13.6公分），略低於86國平均。

綜合《太陽報》、《紐約郵報》報導，英國線上醫藥網站「From Mars」的分析對象，為來自86個國家的會員，亞洲國家中印度排名領先台、日、中、韓。

印度排名第56名，平均長度5.4英吋（約13.7公分）

日本排名第61名，平均長度5.34英吋（約13.6公分）

南韓排名第65名，平均長度5.18英吋（約13.15公分）

中國排名第68名，平均長度5.15英吋（約13.1公分）

菲律賓排名第84名，平均長度4.27英吋（約10.84公分）

台灣排名第85名，平均長度4.24英吋（約10.8公分）

柬埔寨排名最後一名，平均長度3.95英吋（約10公分）

86國中平均陰莖長度最長的前5名國家

厄瓜多第1名，平均長度6.93英吋（約17.6公分）

喀麥隆第2名，平均長度6.56英吋（約16.7公分）

玻利維亞第3名，平均長度6.5英吋（約16.5公分）

蘇丹第4名，平均長度6.48英吋（約16.45公分）

海地第5名，平均長度6.3英吋（約16公分）

至於西方國家中排名最前的是荷蘭，以6.25英吋（約15.87公分）和甘比亞、古巴並列第7名，第11名的法國為6.2英吋（約15.74公分），第39名的德國為5.72英吋（約14.5公分）。

盎格魯薩克遜國家中，澳洲排名領先英、美，5.69英吋（約14.45公分）排名第43名、美國約5.35英吋（約13.6公分），排名第59名；英國5.17英吋（約13.1公分），排名第66名；愛爾蘭5.03英吋（約12.8公分），排名第70名。

「From Mars」的藥劑師和發言人科斯拉（Navin Khosla）表示，大部分的男人有時候都會好奇，「自己的老二到底夠不夠大」，而且研究證明陰莖的尺寸確實會對男性自尊和看待自己的方式，產生重大影響。