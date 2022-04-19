店家未營業卻收2星負評！老闆見評論「2字」傻眼：遇到瘋子

▲有店家未營業卻突然收到顧客負評。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

許多民眾在選擇餐廳聚餐時，都會先查看Google上的評論，因此不少業者都會相當在意自家餐廳的評價。一名老闆近日發現自家店收到Google評論2顆星的負評，然而當天他們並未營業，於是納悶查看評論，這才發現對方只寫了「經過」2字，讓他瞬間傻眼，直呼根本是「歹年冬搞肖郎（壞年頭，遇到瘋子機會更多）。」

一名老闆18日在臉書社團「爆怨公社」貼出截圖抱怨，當天他收通知，顯示有顧客在他們店家留下2顆星負評，令他相當納悶，「我想說奇怪，今天沒營業阿？怎麼會有顧客不滿意的情形？」結果一點進去看，才發現對方只寫了「經過」2字，讓他不禁直呼，「我超傻眼＋無言…真的很有事。」

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▲老闆貼出截圖，直言「歹年冬搞肖郎」。（翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO表示，他查看評論者的個人評分紀錄後，發現對方已多次在不同景點、店家都只留下「經過」的2顆星負評，痛批「到處去給人家亂評價真的是歹年冬搞肖郎」。原PO事後補充，他已檢舉了該則評論，不過其實自己也覺得有點好笑，「留著給其他人看不知道其他人看到會不會覺得好笑。」

文章曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「類似這種情況我也發生過，通常是對手親友出手」、「每個負評都經過，這種人是什麼心態？」、「看開點有些是為了沒有用的經驗值在那邊洗評分」、「他是不是用這種方式在記錄自己路過的足跡阿」、「他路過你竟然沒請他入店吃東西，休息一下...所以給兩星」。

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