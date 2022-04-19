烏克蘭國會感謝台灣：從「入侵第一天起」就得到遙遠台灣的支持

▲烏克蘭國會發文表示，從被入侵的第一天起，遙遠的台灣就支持烏克蘭。（圖／翻攝自Telegram／@verkhovnaradaukrainy）

記者林彥臣／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭進入第54天，烏克蘭國會18日在Telegram上，轉發聲援團體「台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine」的活動照片，並且表示，從遭受到俄羅斯入侵的第一天起，就得到遙遠台灣的支持。

烏克蘭最高拉達（國會）的Telegram發文指出，從俄羅斯全面入侵的第一天起，烏克蘭就得到了遙遠的台灣的支持，這項「我們都是烏克蘭人」的行動，在首都台北舉行。

烏克蘭國會說明，與會者以倒地假死的方式，表達抗議，巨型音響中，還傳出模仿俄羅斯空襲和砲擊的聲音。

烏克蘭國會強調，「烏克蘭未來的戰鬥仍在繼續，我們感謝來自世界各地的支持！世界與我們同在，因為真理就在我們背後！」

烏克蘭國會轉發的照片，是「台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine」17日於「自由廣場」所舉辦的活動，以裝死抗議（die-in），又稱躺倒抗議（lie-in）的方式表達訴求。

「台灣烏克蘭陣線 Taiwan Stands With Ukraine」強調，烏俄戰爭來到將近兩個月，戰況越演越烈，烏克蘭需要的資源越來越多，然而關注度卻越來越少，「我們舉辦過聲援集會、遊行、不同的藝文活動，希望透過這次行動，喚起更多意識。」

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