開放6~11歲打莫德納「家長吵翻天」　專家3理由籲別挑：能打盡量打

▲開放6~11歲打莫德納「家長吵翻天」，專家1理由籲別挑：能打盡量打。（圖／達志影像）

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布，6至11歲兒童可施打半劑莫德納，引發家長反彈。對此，小兒感染症專家、林口長庚醫院副院長邱政洵直言，開放兒童接種莫德納疫苗，是經過專家與法規單位最嚴謹審查，國際上顯示免疫也有確效性，部分國家資料顯示，兒童感染Omicron有嚴重併發症，「能打還是要盡量打」。

邱政洵受訪時表示，目前我國僅有莫德納供孩童施打，建議家長用比較理智的角度看待此事，因為食藥署會核發EUA，一定是經過專家、法規單位最嚴謹審查。此外，國際間臨床試驗也有實驗組與對照組也以上千人，都是用含50微克的mRNA進行實驗，結果除顯示有免疫確效性外，也沒有顯著副作用，因此歐美各國才陸續開放接種。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲陳時中在疫情記者會上說明輝瑞兒童疫苗採買困難之處。（圖／指揮中心提供）

「國內疫情嚴重，兒童又是高風險族群，如果政府開放接種，家長可以多考慮。」邱政洵表示，雖然有大人擔心自身的不適反應會出現在兒童身上，但科學研究以顯示，兒童接種安全指數落在「可接受」範圍。除非是對疫苗過敏，或者有其他潛在期病時，在施打上才需特別小心。家長在兒童接種前，可以先將狀況告知醫師以利評估。

食藥署日前召開6歲至11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，出席的專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，「用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天」。

消息公布後，許多家長紛紛到衛福部臉書留言，「六歲孩子打半劑，這劑量大人都不舒服了，小孩的狀況更令人憂心」、「為什麼要孩子當白老鼠」、「連美國都只給12歲以下打BNT，我們卻是要打莫德納」，也有人說「能不能有BNT趕快進來，不要只有單一選項」、「說真的，為什麼不給打BNT」。

▲核准莫德納用於兒童的國家。（圖／指揮中心提供）

對此，指揮官陳時中18日表示，EUA審查是根據相關報告作出的決定，兒童接種後不適症狀從實驗計畫來看跟成人差不多。至於兒童輝瑞疫苗，因牽涉到BNT、輝瑞與上海復星醫藥等三方角力，2個月前就將合約草案送出，但至今仍未談妥。

雖然香港是將BNT抽出1/3劑量給兒童施打，但陳時中已表示「不可行」，因為我國疫情未達緊急公衛事件，應照仿單建議施打。而台灣開放6至11歲兒童接種莫德納並非國際首例，歐洲早已於2月17日核准，歐盟則在3月3日，其他有核准的國家加拿大與英國，分別在3月17日與4月4日核准使用。