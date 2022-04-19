「HiNet SME 超寬頻整合服務」以租代買　輕鬆換裝新世代閘道器

圖、文／中華電信提供

近兩年來受疫期衝擊，迫使企業加速數位轉型的腳步，這導致居家工作成為常態，公司得將以往的組織管理模式（將員工集中於公司內統一管理） 「化整為零」，改採遠端視訊會議、雲端協同作業甚至 VPN、RDC / RDP 遠端桌面連線…等方式完成組織成員間的溝通交流與資源分享。而在辦公模式轉換期間，許多企業經常會疏忽掉資安管控，使得機密資料陷入高度風險。同時企業對於高速上網頻寬的需求也不斷增加，以應付遠距辦公等新上班型態。

考量上述「後疫情」時代在資安與頻寬上面的新需求，有一定規模的企業都無可避免地需要採取更積極的資安防護措施，在提升頻寬的同時，也需檢視防火牆或網路設備是否足以應付高頻寬流量。但相關資安或網路設備的建置牽涉到龐大的預算投資，包括硬體設備、管理人力與長期維護的服務訂閱費用等，以常見的中階 UTM 或防火牆設備來說，單台設備與資安授權服務的費用就高達十多萬元，如果企業員工人數眾多，部署的設備型號就必須再提升，整體費用會更為可觀。

有鑑於企業對資安防護或高速頻寬有迫切的需求，但同時又對硬體採購費用有所擔憂，中華電信推出「HiNet SME 超寬頻整合服務」，採「月租制」取代自行採購的方式，除了協助企業建置辦公室無線網路環境，更提供具備次世代防火牆功能的 SOPHOS XGS Firewall 系列閘道器，無論是新建置或升級舊有的路由器、防火牆設備都是很不錯的選擇！

以「月租制」取代自行採購 看得見跟看不見的成本都省下了

「HiNet SME 超寬頻整合服務」提供企業最便利的防火牆設備部署方式，透過專屬客服專線 (0800-080-860)，在了解企業需求後，會有專案工程師提供設備的搭配建議，並協助評估細部功能的設定，而且相較於「自行採購設備」與「資安服務訂閱」的費用支出，「HiNet SME 超寬頻整合服務」採取的是更精省的月租費形式，以其方案中提供的 SOPHOS XGS Firewall 系列閘道器為例，月租費僅 $1,699 起跳，提供多款機型，能滿足小至 15 人、大至 250 人的需求，適合不同規模的企業選用。

▲「HiNet SME 超寬頻整合服務」提供業界首屈一指的「SOPHOS XGS Firewall」系列閘道器產品。

值得一提的是「HiNet SME 超寬頻整合服務」也為客戶提供「按需升級」的彈性，在方案承租期間，客戶可視需求選用更高規格的設備，再也不用像以往自行採買設備、在升級設備時還得負擔設備折舊的額外成本。此外，「HiNet SME 超寬頻整合服務」的月租費用裡也包含設備後續維護的服務，甚至一般防火牆防護的服務授權訂閱費用也都包含在內，因此無需擔心授權到期時會產生額外的支出。

AMD Yes! SOPHOS XGS Firewall 系列閘道器效能與擴充性兼備

市售防火牆多採用英特爾（Intel）的處理器，或是 ARM 架構的處理器，有的則使用 ASIC 晶片甚或是 FPGA 架構處理器，SOPHOS 最新一代推出的 XGS Firewall 系列不僅導入「雙處理器」運算架構，主處理器更是採用 AMD 公司的 x86 處理器，同時搭配 Marvell 公司推出的 NPU。AMD 處理器主要負責路由與連線管理，以及封包深度檢查（含 TLS 檢查）與 VPN 加解密等任務；Marvell 的處理器則負責應用程式運算加速，可有效減輕 x86 處理器的工作負擔。

SOPHOS XGS Firewall 全系列均採用 AMD 多核心處理器，「HiNet SME 超寬頻整合服務」所提供的閘道器設備型號中，XGS 126、XGS 2100 與 XGS 3100 更使用「Zen 核心」架構的「Ryzen Embeded」嵌入式處理器，提供前所未有的高運算效能，可滿足企業客戶高速網路及多樣化應用之需求。

有別於坊間的防火牆等網路設備缺乏擴充彈性，SOPHOS XGS Firewall 根據不同機種，提供強大的擴充槽功能，例如 XGS 3100 與 XGS 2100 均配備「Flexi Port 插槽」，可安裝各種擴充模組。「HiNet SME 超寬頻整合服務」所提供的 SOPHOS XGS 3100 便安裝了專屬的「4 埠 2.5Gbps PoE RJ45 模組」，該模組支援 Power over Ethernet（PoE）網路線供電能力，最大輸出 60W 電力，可用於連接 ThinAP、IPCam、IP Phone 等設備並供電。

SOPHOS XGS 3100 所安裝的「4 埠 2.5Gbps PoE RJ45 模組」還有一項特色，就是支援 2.5Gbps 超高速率，非常適合搭配 HiNet 光世代最新速率「2G/1G」。因為中華電信的光世代 2G/1G 電路採用新一代「XGS-PON」規格的數據機，除了傳統的 Gigabit Ethernet RJ45 埠之外，還提供一個「Multi-Gigabit Ethernet」RJ45 埠，此時跟數據機連接的網路設備或電腦設備，網卡速率如果有支援 2.5Gbps，便可在單條網路線上實現最高「2G/1G」速率！

SOPHOS XGS 116 與 XGS 126 也提供專屬擴充模組，「HiNet SME 超寬頻整合服務」特別選定在 XGS 116，裝上 4G 行動網路模組，客戶可裝上各電信業者的 4G SIM 卡，當固網電路發生障礙時，可切換至行動網路作為上網的備援方案。同時拜擴充槽設計之賜，SOPHOS 也規劃未來推出 5G 行動網路的擴充模組，讓 SOPHOS 的 XGS 116 或 XGS 126 獲得新連線功能，並進一步延長設備服役期間。

▲「HiNet SME 超寬頻整合服務」提供多種不同規格的 SOPHOS XGS 系列產品，可依企業實際需求來選用。

▲「HiNet SME 超寬頻整合服務」提供 SOPHOS XGS 116（內建 4G 行動網路模組）作為固網寬頻的備援。

▲SOPHOS XGS 116 + 4G 行動網路模組的組合可為用戶增加額外的連線備援機制。

SOPHOS XGS Firewall 系列閘道器還支援「集中式威脅管理（Unified Threat Management，UTM）」資安防禦功能，可針對傳輸流量內容進行過濾，達到入侵防護、網路防毒、特定網頁或應用程式存取的有效控管，即便用戶不具備高階網管設定能力，仍舊能透過簡單的設定步驟獲取完整的防護。另外，因疫情關係，透過遠端連線連接公司內網的需求激增，關於這點，SOPHOS XGS Firewall 系列也同時支援 IPSec、SSL VPN 與 MFA 多因子認證⋯⋯等機制，能確保任何外部連線進入公司內網前都會經過認證。

從企業角度看，SOPHOS XGS Firewall 系列閘道器提供完善的資安防護，涵蓋了網路封包、應用程式控制與用戶身份驗證的強大分析能力，以及可針對客戶網路環境與資安防護政策彈性調整的適應力，和更智慧、便利且無需繁雜設定的自動化管理機制，在企業內部建立起可以完全信賴的「安全區域」。

「HiNet SME 超寬頻整合服務」所提供的 SOPHOS XGS Firewall 系列閘道器，均內含「Standard Protection」資安功能授權，設備租用期間可根據需求開啟入侵防護、網路防毒、應用程式控管、網頁過濾、IPSec VPN、SSL VPN 等功能，不用擔心資安授權過期，導致公司資安門戶大開。

「以租代買、按需升級」的跨時代閘道器新選擇！

隨著台灣寬頻網路速率不斷提升，以及遠距辦公需求的日益普及，高效能的資安設備或網路閘道器愈來越受重視，但企業客戶考量相關設備的建置、維運，尤其是長期持有的折舊攤提，甚至水漲船高的資安服務訂閱費用，從企業經營的角度來看著實是一筆沉重的負擔。

▲面對如今的高風險社會，在組織內部建立起可完全信賴的資安防護區可謂當務之急，而「HiNet SME 超寬頻整合服務」所提供的高彈性、低門檻方案無疑是當前資安部署的最佳選擇之一！

「HiNet SME 超寬頻整合服務」以統包的方式提供設備的安裝設定、管理與授權訂閱，並以月租形式收費，讓資安防護的初期成本得以大幅降低，同時提供完整的售後維護服務，設備換購方面甚至採取高彈性的「按需升級」模式，能隨著企業規模的擴張同步升級至最符合組織現況的資安防護環境。

以 SOPHOS XGS 126 這款適用於 35人以下的匣道器設備為例，光是購入設備、搭配三年訂閱方案，費用就將近 10 萬元，相較之下，採用相同機型的「HiNet SME 超寬頻整合服務」，三年累積的費用才約 8 萬不到，費用不只更精省，並可同樣獲得高規格的寬頻處理能力與資安防護力，整體算下來性價比真的非常划算。

備註：

HiNet 企業上網：https://fttb.hinet.net/?utm_source=ettoday&utm_medium=fb&utm_campaign=2022SME

HiNet SME 超寬頻整合服務：https://fttb.hinet.net/sme_cpe-sp.html?utm_source=ettoday&utm_medium=fb&utm_campaign=2022SME

HiNet SME 超寬頻整合服務專線：0800-080-860

HiNet SME 超寬頻整合服務介紹影片：https://www.youtube.com/watch?v=9uDqlAEh7uY&feature=emb_logo