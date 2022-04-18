南警強力後盾　刑警之友會慰勉刑大辛勞

▲台南市警局刑警人員執行各項專案成果斐然，台南市刑事警察之友會理事長劉怡萱（左一）等人，特別頒發慰問金予有功員警。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑑於台南市警局刑警人員近期執行警政署各項專案成果斐然，亦接連偵破數起社會矚目案件，台南市刑事警察之友會理事長劉怡萱等人，特別頒發慰問金予有功員警。

台南市警局近期執行「全國同步查緝地下金融專案」，榮獲全國第１名，有效打擊地下錢莊及地下匯兌、健全金融秩序。另在偵破刑案部分，刑事警察大隊偵二隊近期也查獲市面上罕見的衝鋒槍、手槍及大量毒品、偵七隊查獲黑幫組織涉嫌重利放貸與暴力討債、科偵隊破獲假網拍案件、永康分局偵破槍枝改造工廠及跨縣市合作破獲製毒工廠。

台南市刑事警察之友會理事長劉怡萱及副理事長常如山，特別於4月18日頒發慰問金予相關有功員警，劉理事長於會中也說明，警察人員戳力於治安維護工作，不分晝夜相當辛苦，台南市刑事警察之友會就是員警最有力的後盾，尤其近期在執行專案有相當豐碩的成果，也破獲了數件社會矚目案件，因此特別利用機會頒發慰問金慰勉辛勞員警。

台南市刑事警察之友會副理事長常如山，出身於台南，同時也是台灣醫美龍頭「愛爾麗醫療集團」的總裁，一直以來均以實際行動支持警察人員，包括疫情期間捐贈額溫槍、因公受傷慰問金及破案獎金……等，都讓台南市的警察人員備感溫馨。

台南市警局刑警大隊大隊長林宏昇表示，維護治安為警察工作之基礎，對於各項刑事案件的偵辦及查緝，同仁均不遺餘力，也特別感謝臺南市刑事警察之友會給予實質的慰勉，讓員警均感念於心，也期許大家能再接再厲，發揮偵查能量，繼續為社會治安付出心力！