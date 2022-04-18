　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏情報首長驚訝俄軍無能　將揮兵「收回克里米亞半島」

▲▼烏軍聲稱在頓內茨克州殲滅俄軍第70機動步兵團的一個營級作戰群（BTG）。（圖／取自烏克蘭武裝部隊特種作戰部隊司令部）

▲烏軍近日稱在頓內茨克州殲滅俄軍第70機動步兵團的一個營級作戰群（BTG）。（圖／取自烏克蘭司令部）

文／中央社

俄國入侵烏克蘭至今近兩個月，烏克蘭情報首長布達諾夫對俄軍指揮官的無能感到驚訝，透露將利用西方提供的坦克收回原屬烏克蘭的克里米亞半島。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）接受德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）訪問時表示，俄軍入侵烏克蘭近2個月以來，消滅烏克蘭主權的目標基本上沒變，俄國認定烏克蘭這個國家不應該繼續存在。

不過，不論是想在基輔成立俄國控制的政府，或將烏克蘭永遠納入俄國的勢力範圍，布達諾夫指出俄國的兩個階段性目標都沒有達成，在全世界見證俄軍暴行後離目標更遠。

他強調，俄國軍隊並非主動從基輔地區撤退，而是擔心被包圍和截斷，被烏克蘭軍隊逐出。

俄軍沒有達成占領烏克蘭的目的，布達諾夫說一點也不意外，真正令他驚訝的是「指揮官執行如此大型軍事行動的無能和草率」。

對於多位俄軍高階將領陣亡，他認為原因是能力不足，靠裙帶關係才升上將軍，根本沒準備好領導戰爭。

▲▼德沃爾尼科夫將軍（Alexander Dvornikov）。（圖／達志影像／美聯社）

▲德沃爾尼科夫（右）出任入侵烏克蘭的指揮官。（圖／達志影像／美聯社）

針對俄羅斯剛任命在敘利亞戰爭經驗豐富的將軍德沃爾尼科夫（Alexander Dvornikov）出任入侵烏克蘭的指揮官，布達諾夫認為他比前任更冷靜和專業，比較會照表操課，不過「反正還是會失敗」。

他指出，戰事目前主要集中在東部的頓巴斯（Donbass）地區，俄軍試圖截斷和包圍烏軍，但到目前為止仍原地踏步。

布達諾夫說，烏克蘭裝甲車損失慘重，需要各國援助大砲和坦克等重型武器，例如德國製造的豹1型（Leopard 1）主力戰車，他強調烏克蘭士兵很快能學會操作。

他透露，烏軍將用這些武器解放被俄軍占領的地區，包括2014年被俄國併吞的克里米亞（Crimea）半島。

▼車諾比核電廠近日回歸烏克蘭控制。（圖／路透）

▲▼車諾比核電廠回歸烏克蘭控制。（圖／路透）

 

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／威力彩連18槓！下期上看8.8億　財神今晚還在睡
《飢餓遊戲》爆霸凌孫協志　本尊親發聲明了！
24歲妹獻初夜！男友激戰一半軟了「不是處女」　網全酸爆他
「防疫保單」又下架！　和泰、兆豐線上線下全面停售
烏情報首長驚訝俄軍無能　將揮兵「收回克里米亞半島」
老司機注意！澎湖20歲八大女確診「Ct值11.5」　女同事也
美、德、法、南韓、日本打兒童版BNT　他傻眼：台灣是白老鼠
獨／「台灣與病毒共存爽到誰」蘇一峰遭女網友嗆聲　報案提告了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏情報首長驚訝俄軍無能　將揮兵「收回克里米亞半島」

莫德納疫苗「6900名兒童」試驗數據曝光　沒有心肌炎案例

俄艦莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光　1分鐘片吸6萬網友觀看

這類人快去打第4劑！　美疫苗權威曝最新數據：有效預防重症

烏東爆巷戰！傳俄軍進入小鎮「進攻已經開始」　4平民被槍殺

7歲女童染怪病！全身「恐怖滲血」照片曝光　眼睛、手指狂冒血水

澤倫斯基：烏克蘭可對俄抗戰10年　世界要為普丁動用核武做準備

校長性侵13女學生誕9孩...判死刑！槍手5公尺外「轟爆心臟取命」

日女高中生賣「原味口罩」賺外快！還可客製化：口紅印深一點

流浪狗見人就咬「48小時54人送醫」　6歲女童被啃咬畫面曝光！

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

《單戀原聲帶》結局！韓韶禧送走他哭了　「現在才明白單戀」追回朴炯植

烏情報首長驚訝俄軍無能　將揮兵「收回克里米亞半島」

莫德納疫苗「6900名兒童」試驗數據曝光　沒有心肌炎案例

俄艦莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光　1分鐘片吸6萬網友觀看

這類人快去打第4劑！　美疫苗權威曝最新數據：有效預防重症

烏東爆巷戰！傳俄軍進入小鎮「進攻已經開始」　4平民被槍殺

7歲女童染怪病！全身「恐怖滲血」照片曝光　眼睛、手指狂冒血水

澤倫斯基：烏克蘭可對俄抗戰10年　世界要為普丁動用核武做準備

校長性侵13女學生誕9孩...判死刑！槍手5公尺外「轟爆心臟取命」

日女高中生賣「原味口罩」賺外快！還可客製化：口紅印深一點

流浪狗見人就咬「48小時54人送醫」　6歲女童被啃咬畫面曝光！

快訊／威力彩連18槓！下期上看「8.8億」　財神今晚還在睡

南警強力後盾　刑警之友會慰勉刑大辛勞

拒中鋼貼牌「億元訂單」掰了！設計品牌看紀念品傻眼：整碗被端掉

政院邀公私部門女性菁英研習　鼓勵女性參與公共事務

《終極三國》12年後再合作！胡宇威、曾沛慈拍完新戲都結婚了

2英籍戰士被俘亮相：拜託首相用我們交換烏克蘭親俄大亨

《潮遊新北動社造Ⅱ》全紀錄　陶卉從做資源回收到越劇老師

《飢餓遊戲》爆霸凌孫協志…鐵粉灌爆留言區　本尊親發聲明了！

「防疫保單」又下架！　和泰、兆豐線上線下全面停售

陳柏霖愛情長跑10年！罕見放閃小7歲女友「很自然的日常」

國際熱門新聞

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

莫斯科號被擊沉最新畫面曝！　船身左傾狂冒黑煙

7歲女童染怪病　全身「恐怖滲血」照片曝

公園有染血行李袋　男發現胎兒狀女屍

南韓今解封！確診「免隔離、一般診所看病」

校長性侵13女　槍手5公尺外「轟爆心臟取命」

開放5歲以下接種！6國名單一次看

俄莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光

他詭卡自動洗車機被夾死　警揪疑點

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

大亨曝普丁疑下令毒殺俄防長！　怒逮20將領

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

更多熱門

相關新聞

俄莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光

俄莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光

俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日遭烏克蘭軍隊以2枚反艦飛彈「海王星號」擊沉。俄羅斯方面則聲稱，船艦是因為彈藥爆炸起火而沉沒，並非遭烏軍擊沉。然而，網路上又流傳了一段疑似莫斯科號沉沒的最後1分鐘畫面，觀看次數超過6萬次，不過目前並未獲得任何外媒獨立證實。

烏克蘭阿嬤帶雞逃離戰區　原因超暖

烏克蘭阿嬤帶雞逃離戰區　原因超暖

俄軍徵召「16歲童兵」填補戰損兵力　違反國際法遭轟

俄軍徵召「16歲童兵」填補戰損兵力　違反國際法遭轟

12歲孫女被遣送俄孤兒院　烏克蘭爺爺曝悲痛

12歲孫女被遣送俄孤兒院　烏克蘭爺爺曝悲痛

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

關鍵字：

烏克蘭烏俄衝突俄羅斯烏東克里米亞半島

讀者迴響

熱門新聞

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

愛愛一半飄腥味！人夫低頭「整根染血」　醫驚：斷掉了

連4日破千！本土+1390「再創新高」

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

肥蟲狂啃傢俱3年「他放路邊繼續養」！下場崩潰

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

更多

最夯影音

更多
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面