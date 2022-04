莫德納疫苗「6900名兒童」試驗數據曝光　沒有心肌炎案例

中央流行疫情指揮中心17日宣布,6至11歲兒童可施打半劑莫德納,引發許多家長反彈,質疑為何不選用BNT疫苗。對此中研院「生醫所研究員」何美鄉就在臉書上,曝光BNT疫苗用在兒童的真實數據,直言,「要不到的都比較好 Grass is always greener on the other side」。