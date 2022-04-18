俄艦莫斯科號沉沒「悽慘入海畫面」疑曝光　1分鐘片吸6萬網友觀看

記者張寧倢／綜合報導

俄軍黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）14日遭烏克蘭軍隊以2枚反艦飛彈「海王星號」擊沉。俄羅斯方面則聲稱，船艦是因為彈藥爆炸起火而沉沒，並非遭烏軍擊沉。然而，網路上又流傳了一段疑似莫斯科號沉沒的最後1分鐘畫面，觀看次數超過6萬次，不過目前並未獲得任何外媒獨立證實。

▲俄軍「莫斯科號」（Moskva）戰艦沉沒最後畫面疑似曝光。（圖／翻攝自推特／@cmhwee）

重達1.2萬噸的俄羅斯光榮級巡洋艦的旗艦「莫斯科號」於14日沉沒後，烏軍隨即表示艦上有人傷亡，而船長也同樣遇害。推特帳號@cmhwee發布一則影片寫道，「這是俄羅斯莫斯科號的最後一刻。」畫面是由飛行人員從空中繞行拍攝，其中可見一艘大型船艦在海上逐漸沉沒，最終以近乎垂直90度的角度下墜入海。

然而，儘管這則影片已累計6萬多次觀看數，但目前尚未獲得任何外媒獨立證實，且畫面比例與畫質也顯示，這可能是過去的歷史影片。不過，另一名推特網友@BormanIke也在台灣時間18日發布莫斯科號的近距離沉沒照，畫面顯示船身中段位置，艦體不斷發出濃密黑煙，船身嚴重向左傾向，拍攝者應是在另一艘艦艇上的俄軍官兵。

▲「莫斯科號」被擊沉，推特流傳疑最新的一張近距離拍攝照片 。（圖／翻攝推特）

儘管這張照片的流出來源目前仍未經確認，但知名推特帳號「OSINTtechnical」也分享開源情報指出，「我無法驗證真實性，但這確實是一艘光榮級巡洋艦，我也不認為在這個時候還有其他艘同級艦艇被摧毀。」

「莫斯科號」是俄羅斯光榮級巡洋艦的旗艦，也是二戰後俄國第一艘被外國摧毀的船艦。

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