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屏東女做臉慘被毀容！腫如豬頭還流膿　美容師「一關鍵」判賠

▲spa,美容（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲蕭姓女子到美容工作室做臉，美容師竟然害得她臉爛「蜂窩性組織炎」，最終法院判賠22萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

屏東一名蕭姓女子到林姓女子所經營的美容工作室進行臉部美容，但因對方沒有工具、手部等做好清潔，蕭女返家後臉部腫脹疼痛，就醫後診斷出蜂窩性組織炎，也害得她憂鬱症加重，對林女提告求償100萬。法院一審判林需賠償30萬，林上訴後高雄高分院認為無法判斷蕭女憂鬱症加重之主因，改判林只須賠償22萬元。

蕭女在2019年7月間到林女的工作室挽臉、護膚，而在施作後就有流膿發炎的現象，且持續2天都還疼痛不已，於是到醫院檢查，醫師診斷出蜂窩性組織炎，蕭女因為被「毀容」，造成她原有的身心疾病加重、憂鬱症加劇，還有手抖、幻聽等症狀，因此氣得對林女提告求償。

林女到庭時辯稱，她當時只有用一條線對蕭女挽臉、擠痘痘，並用清水幫他洗臉，再用生理食鹽水擦拭，且整個過程都有確實洗淨雙手，擠痘後也有用化妝棉擦拭痘痘膿液，並沒有疏於注意清潔，否認蕭女的蜂窩性組織炎是她所造成。

不過，法官審理後認為，林女從事臉部保養等美容工作，也有丙級美容技術士證照，應具備相當的專業知識，也明確知道事前消毒的重要，卻沒有用能消毒殺菌的物品為她所使用的工具、或是蕭女臉部做清潔消毒，而至於化妝水（含有少量酒精），也是挽臉之後才使用，於是法院依過失傷害判林女2個月。

而民事部分，蕭女提出因為林女疏忽害她身心受創、影響外觀自信，罹患重度憂鬱症，以及多種後遺症，提出求償100萬，法院一審認為林確有疏失、但憂鬱症加劇與此事關連程度難以考證，判賠30萬較合理。

林女不服賠償，認為蕭女症狀與她無關提出上訴，高雄高分院審後認為，蕭女事前就領有身心障礙證明（憂鬱症），並考查接受醫院治療時的紀錄，認為症狀的加劇難認完全與林女有關，可能有其他個人生活因素，於是改判林僅須賠給蕭22萬元，全案定讞。
 

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