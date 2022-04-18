　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏東開打！傳俄軍進入小鎮爆發巷戰　「進攻已經開始」

▲▼ 烏克蘭東部盧甘斯克地區。烏東,盧甘斯克。（圖／路透）

▲克里明納鎮位在盧甘斯克東部，已遭俄軍炮轟數周。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭東部盧甘斯克地區軍事負責人海岱（Serhii Haidai）18日表示，俄軍已進入盧甘斯克的克里明納鎮，巷戰已經展開，且俄方帶著大量裝備前來，「進攻已經開始」。此前當地官員曾敦促當地居民即刻撤離，「這可能是我們可以救你們的最後機會」。

CNN報導，克里明納鎮（Kreminna）位在盧甘斯克東部，俄軍在頓巴斯地區向西挺進的同時，小鎮遭炮轟長達數周，早已淪為俄方攻擊目標。不過海岱說，俄軍已經帶著大量裝備進入小鎮。

「進攻已經開始」，海岱進一步指出，俄軍一直試圖突破烏軍在克里明納鎮及其他盧甘斯克地區城鎮的反抗線，如今已經不可能執行疏散撤離行動，「我們早已有疏散計畫，沿著森林小徑走，人民就不會遭受攻擊，但情勢在一夜之間出現變化，在城鎮內爆發戰鬥的此刻，要計算留在當地的平民人數已經不太現實」。

海岱說，克里明納鎮的體育設施被燒毀，大火擴散面積達2400平方公尺，救援人員已出動搶救。在盧甘斯克地區其他地方，佐路提鎮（Zolote）有2人死亡、4人受傷，魯別日諾耶鎮（Rubizhne）一棟建築物廢墟殘骸有救出7人；在17日晚間，俄軍朝利西昌斯克鎮（Lysychansk）一棟警察大樓開火，造成6名員警受傷，炮擊仍在持續中。

►家裡的保鮮盒該換新了，康寧整組才688元！

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
快訊／富邦產4張「防疫保單」提前喊停！　下架時間曝
快訊／丁小芹現身了！　假釋出獄重獲自由
余皓然校花女兒返台隔離中！　出國8個月回家了
桃園「自強活動19人確診」　4里長染疫
北市不做「類普篩」了！庫存量不足　10萬劑優先給這2類人
快訊／創今年新高！台中+41「4人看阿妹演唱會」　29處足跡
剩下半小時！　和泰產險「防疫保單」將全停售
快訊／台南增22例！阿妹演唱會+4　足跡曝光
快訊／19縣市都有確診！　本土1390「新北暴增至500人」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

7歲女童染怪病！全身「恐怖滲血」照片曝光　眼睛、手指狂冒血水

澤倫斯基：烏克蘭可對俄抗戰10年　世界要為普丁動用核武做準備

校長判死刑！性侵13女學生誕9孩　槍手5公尺外「轟爆心臟取命」

烏東開打！傳俄軍進入小鎮爆發巷戰　「進攻已經開始」

日女高中生賣「原味口罩」賺外快！還可客製化：口紅印深一點

流浪狗見人就咬「48小時54人送醫」　6歲女童被啃咬畫面曝光！

男為吃烤肉串「餓到抓狂」　怒朝廚師近距離連轟4槍！監視畫面曝

網美直播遭潑酸！崩潰慘叫「看不到了」　恐怖瞬間曝光

俄軍徵召「童兵」填補3萬耗損軍力！最小僅16歲　被硬推上戰場

烏西大城利沃夫遭5飛彈轟炸至少6死　爆巨響黑煙竄天

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

廖老大為20歲兒比賽噴5000萬！　頻撞車再三勸：當運動在開就好

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

7歲女童染怪病！全身「恐怖滲血」照片曝光　眼睛、手指狂冒血水

澤倫斯基：烏克蘭可對俄抗戰10年　世界要為普丁動用核武做準備

校長判死刑！性侵13女學生誕9孩　槍手5公尺外「轟爆心臟取命」

烏東開打！傳俄軍進入小鎮爆發巷戰　「進攻已經開始」

日女高中生賣「原味口罩」賺外快！還可客製化：口紅印深一點

流浪狗見人就咬「48小時54人送醫」　6歲女童被啃咬畫面曝光！

男為吃烤肉串「餓到抓狂」　怒朝廚師近距離連轟4槍！監視畫面曝

網美直播遭潑酸！崩潰慘叫「看不到了」　恐怖瞬間曝光

俄軍徵召「童兵」填補3萬耗損軍力！最小僅16歲　被硬推上戰場

烏西大城利沃夫遭5飛彈轟炸至少6死　爆巨響黑煙竄天

吳宗憲PCR結果出爐！《小明星》嘉賓確診　他緊急打第3劑莫德納

疫情升溫！黃偉哲強調面對疫情嚴陣以待　鼓勵6-11歲幼兒施打疫苗

7歲女童染怪病！全身「恐怖滲血」照片曝光　眼睛、手指狂冒血水

本土+1390例　確診活動史都在這！17縣市「88張足跡」一次看

主播方念華跨界YouTube主持「心情就像練習生」

直擊打疫苗人潮「塞爆台北車站」　連4天本土破千...全民有感

夏綠蒂與媽媽穿「母女裝」萌翻網！凱特高衣Q「舊衣重穿」再添一筆

富邦產4張「防疫保單」提前喊停！　今日5:30停止收件

快訊／《一家團圓》爆有人確診！演員照常上工…三立：啟動分流拍攝

快訊／丁小芹出獄了！頭戴棒球帽　親友女監門口「無縫接人」

國際熱門新聞

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

莫斯科號被擊沉最新畫面曝！　船身左傾狂冒黑煙

公園有染血行李袋　男發現胎兒狀女屍

南韓今解封！確診「免隔離、一般診所看病」

開放5歲以下接種！6國名單一次看

大亨曝普丁疑下令毒殺俄防長！　怒逮20將領

澤倫斯基：不會為結束戰爭棄東領土

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

女大生被7條流浪狗圍攻　畫面曝光

影片曝！　長程輪擱淺34天重新浮起

南韓解封首日增4.7萬例　達10周以來最低水準

他詭卡自動洗車機被夾死　警揪疑點

更多熱門

相關新聞

利沃夫遭5飛彈攻擊　傳爆炸巨響黑煙竄天

利沃夫遭5飛彈攻擊　傳爆炸巨響黑煙竄天

烏克蘭西部城市利沃夫（Lviv）18日遭到俄軍一連串攻擊，發生至少5起爆炸事件，爆炸現場濃煙竄天，利沃夫市長薩多維稍早證實，市內受到5枚飛彈攻擊，敦促當地居民前往避難。依據最新消息，目前至少造成6人死亡、8人受傷，有3枚飛彈擊中軍事基礎設施，另1枚擊中汽車輪胎更換設施。

俄軍血腥殘虐電擊　活活打死烏兵

俄軍血腥殘虐電擊　活活打死烏兵

將爆大決戰　烏東要求居民立即撤離

將爆大決戰　烏東要求居民立即撤離

傳俄將封城鎖死馬力波　發通行證過濾平民

傳俄將封城鎖死馬力波　發通行證過濾平民

烏克蘭要求G7金援500億美元

烏克蘭要求G7金援500億美元

關鍵字：

烏俄軍武國際軍武盧甘斯克Serhii HaidaiKreminna

讀者迴響

熱門新聞

徐小可夫妻直播暴怒了！他飆罵2點反嗆

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

陳芳語認了分手超偶男友！2年戀情斷原因曝光

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

13歲女兒被俄兵看上　媽當俄軍性奴救女

連4日破千！本土+1390「再創新高」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

19縣市都有確診！本土1390「新北500最多」

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

《黑澀會》MeiMei消失8個月變這樣！

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面