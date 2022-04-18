烏東開打！傳俄軍進入小鎮爆發巷戰　「進攻已經開始」

▲克里明納鎮位在盧甘斯克東部，已遭俄軍炮轟數周。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭東部盧甘斯克地區軍事負責人海岱（Serhii Haidai）18日表示，俄軍已進入盧甘斯克的克里明納鎮，巷戰已經展開，且俄方帶著大量裝備前來，「進攻已經開始」。此前當地官員曾敦促當地居民即刻撤離，「這可能是我們可以救你們的最後機會」。

CNN報導，克里明納鎮（Kreminna）位在盧甘斯克東部，俄軍在頓巴斯地區向西挺進的同時，小鎮遭炮轟長達數周，早已淪為俄方攻擊目標。不過海岱說，俄軍已經帶著大量裝備進入小鎮。

「進攻已經開始」，海岱進一步指出，俄軍一直試圖突破烏軍在克里明納鎮及其他盧甘斯克地區城鎮的反抗線，如今已經不可能執行疏散撤離行動，「我們早已有疏散計畫，沿著森林小徑走，人民就不會遭受攻擊，但情勢在一夜之間出現變化，在城鎮內爆發戰鬥的此刻，要計算留在當地的平民人數已經不太現實」。

海岱說，克里明納鎮的體育設施被燒毀，大火擴散面積達2400平方公尺，救援人員已出動搶救。在盧甘斯克地區其他地方，佐路提鎮（Zolote）有2人死亡、4人受傷，魯別日諾耶鎮（Rubizhne）一棟建築物廢墟殘骸有救出7人；在17日晚間，俄軍朝利西昌斯克鎮（Lysychansk）一棟警察大樓開火，造成6名員警受傷，炮擊仍在持續中。