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俄軍徵召「童兵」填補3萬耗損軍力！最小僅16歲　被硬推上戰場

▲▼親俄軍坦克。（圖／路透）

▲親俄軍坦克出現在烏克蘭。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭1個多月陷入苦戰，戰力耗損嚴重，據傳已經有3萬名士兵遭到俘虜、受傷或是死亡。如今則有國際人權組織指控，為了彌補這些空缺，俄國當局正徵召16歲的青少年們，讓他們接受訓練並送上戰場。然而使用兒童兵違反了《日內瓦公約》，烏克蘭也呼籲聯合國展開調查。

根據《每日郵報》報導，人權組織指出，俄羅斯正在從「愛國俱樂部」等組織徵召16歲的青少年作為新兵，以取代在戰爭中消耗的3萬軍力。愛國俱樂部是俄羅斯2014年入侵烏克蘭東部後出現的組織，他們長期在頓涅茨克與盧干斯克宣揚俄國文化。

▲▼俄國國防部釋出莫斯科號倖存官兵影片。（圖／翻攝推特@mod_russia）

▲俄軍莫斯科號沉船，疑似全軍覆沒，但俄國國防部釋出影片，聲稱官兵全員倖存。（圖／翻攝推特@mod_russia）

人權組織同樣提到，這些未成年的孩子不但正在接受軍事訓練，不久後可能就會在非自願的情況下，被俄軍送到烏克蘭前線作戰。部分青少年甚至可能早就已經被派往第一線，並且在戰爭中死亡。據悉，有人在某些戰死在烏克蘭的俄軍遺體上發現，竟然別有俄羅斯軍校學生的軍階徽章，然而這些人本不該被部署到戰區。

烏克蘭議會人權專員丹尼索瓦（Lyudmyla Denisova）表示，「佔領頓涅茨克與盧干斯克的俄羅斯正在動員愛國俱樂部的兒童成員，並訓練他們達到非法武裝部隊的水準。他們一直在接受軍事訓練，已經有一些青少年死在烏克蘭。俄軍正在要求平民加入軍隊，不只俄國人，更包含頓涅茨克與盧干斯克的人民。」

俄羅斯徵用兒童兵的行為違反了1949年《日內瓦公約》中保護兒童的戰爭法與慣例，同時違反國際法。烏克蘭官員要求聯合國應該立即針對此事展開調查。

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