時隔757天…南韓今全面解封！確診「免隔離、一般診所看病」

圖文／CTWANT

正當台灣為了新一波的新冠肺炎本土疫情，搞得焦頭爛額之際，鄰近的亞洲國家南韓，跟進世界其他國家，在時隔757天後，今（18）日起全面解除社交距離等防疫限制，回歸日常生活，也加入了跟新冠病毒「共存」的行列。而在解封的首日，南韓官方也公布的最新的確診病例數，相較前一天的9.3萬例確診數，解封後的確診數，通報了4萬7743例，數字上大幅下降50％，為近10周以來的最低水準。

▲韓國國內已全面解封，電影院可以脫罩飲食，餐廳、酒吧也不再限制營業時間。（示意圖／翻攝自pixabay）

據韓聯社報導，南韓今年初受Omicron變種病毒影響，3月17日達到單日確診數為62萬1178例，日算是疫情以來的最高峰。但儘管疫情沒辦法做到清零，南韓決定走向「與病毒共存」之路，於今天起解封，而18日南韓官方通報4萬7743例新增確診，達到過去10周以來的最低水準，同時也是68天以來，確診數首次下降至5萬例以下。

南韓現在面對新冠肺炎的防疫措施，於今日起全面解除，南韓民眾也等同宣告，在時隔757天後，重新回到日常生活正軌。接下來確診新冠的病患，就不用再接受隔離，染疫者可直接在任何醫院和診所看病。

疾病管理廳廳長鄭銀敬就表示，現在南韓等於進入了「後Omicron時期」，整體政府的防疫腳步，應調整成「與病毒共存」。接下來南韓會將「新冠病毒」視為像流感一樣的「地方性流行病」，診斷跟治療都改以普通醫療標準進行，要讓民眾重新回到日常生活。

延伸閱讀

▸ 徐小可夫妻受夠了…小孩打什麼疫苗「不關你們的事」 警告酸民：再轉傳就告

▸ 陳芳語刪光和《超偶》猛男歌手甜蜜合照 經紀公司曝：兩人去年就分手

▸ 好久不見《黑澀會》MeiMei 嬰兒肥→瓜子臉網驚呆：好像全智賢