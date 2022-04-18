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斗六公所爭取5.9億交通經費獲核定　年底前先鋪設47條柏油路

▲今日上午市長林聖爵與公所團隊，邀請民意代表及里、鄰長舉行記者會。市長林聖爵表示，將持續貫徹路平專案，在能保留地方特色景觀下加強路基改善與人手孔下地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲市長林聖爵表示，將持續貫徹路平專案，在能保留地方特色景觀下加強路基改善與人手孔下地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府及斗六市公所2019年11月起共同向中央爭取「提升道路品質計畫前瞻2.0」計畫經費，終於在日前4月12日獲核定5案，總經費5億9020萬元。今(18)早市長林聖爵與公所團隊，邀請民意代表及里、鄰長舉行記者會。市長林聖爵表示，將持續貫徹路平專案，在能保留地方特色景觀下加強路基改善與人手孔下地。

斗六市公所說明，向交通部與內政部所爭取交通建設經費，主要計畫為道路及人行步道改善等共計5案，分別為，斗六市區外環道路及周邊環境整體提升計畫一、二、三期；斗六市市區道路危險路口改善計畫；斗六市梅南路、榮譽路及仁義路四巷人行環境改善計畫暨市區道路品質改善工程一、二期；斗六市大埔溪旁道路拓寬及提升道路品質計畫；斗六市林頭路、楊厝路及忠潭路等道路提升道路品質計畫。

「雲林縣斗六市區外環道路及周邊環境整體提升計畫一、二、三期」，獲核定總經費2億8500萬元，主要施作範圍為明德北路一段、二段、三段及大學路一段之外環道路， 宏德街、東興街及部分周邊人行空間改善。規劃總面積約為57萬300平方公尺。

▲今日上午市長林聖爵與公所團隊，邀請民意代表及里、鄰長舉行記者會。市長林聖爵表示，將持續貫徹路平專案，在能保留地方特色景觀下加強路基改善與人手孔下地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午市長林聖爵與公所團隊，邀請民意代表及里、鄰長舉行記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

第二案「雲林縣斗六市市區道路危險路口改善計畫」，獲核定總經費1億4570萬元，秉持路平專案之精神，將人(手)孔蓋下地、進行路基改善、重新檢討道路車道配置、交通標線標誌配置及路面全面刨鋪，以提升整體道路品質。主要施作範圍為斗六市區內危險易肇事路口，總計改善45處。

第三案「雲林縣斗六市梅南路、榮譽路及仁義路四巷人行環境改善計畫暨市區道路品質改善工程一、二期」，獲核定總經費1億3550萬元，實施道路養護整建、部分路口改善及徒步系統建置。
改善路段總長度1萬7833公尺，實體分隔人行道1374 公尺。

第四案「雲林縣斗六市大埔溪旁道路拓寬及提升道路品質計畫」，獲核定總經費1200萬元，進行道路鋪設 、新設側溝、堤岸護欄 、路燈及環境綠美化，改善長度總計約394公尺。第五案「雲林縣斗六市林頭路、楊厝路及忠潭路等道路提升道路品質計畫」，獲核定總經費1,200萬元，改善長度總計約1612公尺。

斗六市長林聖爵表示，其中2.8億從明德北路到大學路週邊外環道路整個步道的建置，1.5億是危險路段針對外環道串連，這兩項加起來就4億多，未來要做的要把斗六所有的外環做整理及建置人行步道，讓斗六市民可以沿著大學路健行散步、運動，這是斗六市公所與雲林縣政府共同爭取重要的項目。其中柏油路鋪設部分共有47條道路將在今年底用最快速度鋪設完成。

▲今日上午市長林聖爵與公所團隊，邀請民意代表及里、鄰長舉行記者會。市長林聖爵表示，將持續貫徹路平專案，在能保留地方特色景觀下加強路基改善與人手孔下地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲今日上午市長林聖爵與公所團隊，邀請民意代表及里、鄰長舉行記者會。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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