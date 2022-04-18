增1例「中症」！60多歲男打滿3劑仍中鏢　本土中重症累積47例

記者嚴云岑／台北報導

本土個案單日增加1390例再創新高，指揮中心今（18）日又公布一例中重症個案，為60多歲男性，本身有慢性神經系統病史，接種過3劑疫苗仍中鏢。個案4/15發病採檢陽性，有肺炎但無額外氧氣需求，曾使用瑞德西韋治療，目前病況穩定、住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）



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依據指揮中心統計，此波本土疫情中重症累積47例，當中有3例重症、2例死亡。其中有一例重症患者是未滿5歲孩童，該孩童本身無慢性病史，4/14早上採檢，傍晚出現比較嚴重症狀，晚上確診後住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器，藥物用上類固醇、免疫調節劑，目前病況嚴重，醫院全力救治中，是兒童首例重症個案。

雙和醫院上午說明與台大醫院兒童重症醫療團隊會診結果，院長程毅君表示，雙方均認為新冠肺炎病毒在這位病童身上進展非常快速、罕見與嚴重，這個是過去治療兒童上沒有發生過的案例。

雙方團隊均認為該童應有合併其他病毒感染之可能性，目前也已緊急進行相關檢驗中，在等待報告結果出爐前，院方仍積極搶救治療。另外，在週六給予第一劑抗病毒藥物治療，今天會再給予第三次抗病毒藥物處理。

指揮中心表示，截至今日我國輕症無症狀病例累計10108例，占比99.54%，中、重症占比分別為0.43%與0.03%。指揮官陳時中表示，中重度個案已有7人解隔。

▲今年以來本土病例分析。（圖／指揮中心提供）