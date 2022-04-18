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13歲女兒長太美被看上　38歲媽救女成「俄軍性奴」遭輪流性侵2周

▲▼烏克蘭布查(Bucha)女性飽受戰爭摧殘。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭布查當地女性飽受戰爭摧殘。（圖／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯軍隊在烏克蘭布查(Bucha)戰爭暴行震驚世界，當地38歲女子葉卡捷琳娜(Ekatarina)為了不要讓13歲女兒成為俄軍目標，自願獻身慘遭多名俄軍輪流殘暴性侵長達2周，其中一名18歲俄兵完事後，還向她炫耀殘忍殺害的女性屍體，狂言超喜歡殺人。

瑞士廣播電台記者梅西耶(Maurine Mercier)在當地採訪了化名為葉卡捷琳娜的女子與她的13歲女兒。葉卡捷琳娜表示，俄軍來到當地後，竟然想要染指她年僅13歲的女兒，「他們說我女兒長得很漂亮，我求他們不要碰她，我願意做任何事情只要你們不會碰她」。

葉卡捷琳娜表示，她慘遭多名俄兵輪流性侵長達2個禮拜，全身好像除了眼睛和耳朵外都遭到侵犯，過程中覺得這些俄軍已經失去人性，「我覺得我們遇到的好不像軍人，比較像從精神病院逃出來的人」。

葉卡捷琳娜後來還被俄軍帶到院子中，向她炫耀所殺的一個女人，「那個女人嘴中流著血，表情看起來很痛苦」，該名俄兵告訴她，會故意把女人折磨到很痛苦時才殺死，「那名士兵說他很喜歡殺人，會讓他興奮，他才18歲而已」，雖然事發後在街上常有人會對她指指點點，不過她不會以自己為恥，因為對她來說，那些拋下家人逃離的人才更可恥。

▼布查當地發現多具遺體與亂葬崗。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭北部布查鎮（Bucha）發現一處數百人亂葬崗，當地政府與軍人正在挖掘、處理這些遺體。（圖／路透）

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關鍵字：

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