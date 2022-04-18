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6~11歲打莫德納遭轟！全球已有6國開放「5歲以下」接種疫苗

▲▼新冠,疫苗,加拿大。（圖／路透）

▲全球已有多個國家開放幼童接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

指揮中心17日宣布，將開放6至11歲兒童施打半劑莫德納，食藥署也已通過EUA審查會議，不過消息一出卻引發家長反彈，認為政府拿孩子當白老鼠。其他國家對於兒童接種疫苗也有不同看法，美國CDC雖然早在6個月前就已經批准5歲兒童施打輝瑞疫苗，但是截至目前為止，防疫當局仍希望等到輝瑞與莫德納6個月到4歲的兒童疫苗試驗通過後，再行判斷。

與此同時，歐洲各國除了瑞典以外，正專注於替6歲以上兒童施打疫苗，而瑞典則是決定不開放11歲以下兒童接種新冠疫苗。然而，新北則出現罕見2歲童重症個案，正在醫院插管治療中，世界上已有部分國家開放5歲以下兒童接種新冠疫苗，《商業內幕》就整理了6個現階段已開放兒童施打疫苗的國家。

中國大陸

在新變異株Omicron疫情爆發以前，大陸就已經開放3歲以上兒童接種科興或國藥疫苗。截至2021年11月為止，已經有8400萬名兒童完成2劑的新冠疫苗接種。官員們聲稱，兒童接種疫苗都是自願的。不過中國大陸疫情近日再度爆發，使得上海被迫封城。

香港早在Omicron蔓延時，就下修了疫苗接種的年齡門檻。香港當局2021年11月建議替3歲以上兒童施打疫苗，不過直到今年2月才正式開打科興疫苗。根據《南華早報》報導，由於Omicron在全球迅速蔓延，香港疫情全面升溫，許多家長都急著讓孩子盡速接種疫苗。

巴林

位於沙烏地阿拉伯東部的巴林2021年10月批准兒童接種中國製的國藥疫苗，如今3至11歲的兒童皆有資格施打國藥疫苗。

▲▼美國賓州、美國疫情、5到11歲兒童接種新冠疫苗、兒童疫苗。（圖／路透）

▲目前多數國家對於5歲以下接種疫苗仍抱持觀望態度。（圖／路透）

智利

智利衛生當局2021年12月宣布，將替3至5歲的所有兒童施打科興疫苗。他們表示，根據中國的研究，科興疫苗使年齡較小的兒童出現副作用的機率比年齡較大的兒童還低，這也是智利當局選擇科興的原因。不過早期數據也顯示，科興疫苗對Omicron沒有太大幫助。

根據智利一項未經過同儕審閱的研究，Omicron爆發期間，科興疫苗在預防3至5歲兒童感染的效力僅38.2%。不過疫苗在預防住院（64.5%）與死亡（69%）上仍然有效。

阿根廷

阿根廷衛生當局2021年10月緊急批准3歲以上兒童接種國藥疫苗，並預計在2022年為所有符合資格的人施打。根據衛生機構的數據顯示，截至1月為止，已經有46.3%3至11歲的兒童完整接種疫苗，69.5%至少接種1劑。

古巴

古巴是全球首個替2歲兒童接種疫苗的國家，該國目標要在2021年12月替90%人口接種該國製造的疫苗。目前已經有超過87%人口完整接種疫苗，其中包含兒童。古巴在2021年10月批准2歲以上兒童接種國產疫苗主權二號（Soberana-2）與主權plus（Soberana-plus）。

委內瑞拉

委內瑞拉2021年11月緊急批准2至11歲兒童接種古巴的國產疫苗主權二號（Soberana-2）。截至3月底為止，委內瑞拉政府表示，已有73%的兒童接種疫苗。

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