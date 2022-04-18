　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

紐西蘭56兒童打過期疫苗　專家估「保護效力還在」36人免再接種

▲▼美國賓州、美國疫情、5到11歲兒童接種新冠疫苗、兒童疫苗。（圖／路透）

▲紐西蘭北島發生56名兒童誤被接種過期疫苗的事件。圖為美國賓州兒童接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭北島西部塔拉納基大區（Taranaki）區衛生委員會（DHB）近日表示，由於誤判兒童新冠疫苗的效期規範，在3月28日至4月6日間不慎對56名兒童注射了過期的BNT疫苗，其中36人無須另行接種。紐西蘭一名醫學專家則表示，這些疫苗仍然有效，兒童接種後有非常大的機率可產生良好的免疫反應。

根據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，塔拉納基大區DHB於9日誤判了輝瑞/BNT的兒童疫苗效期，將冷凍可保存6個月誤以為是9個月，因此發生了使用過期疫苗的事件。不過DHB表示，臨床建議56名兒童中，有36名接種過期48小時以內的疫苗者，不需要額外再接種疫苗。

奧克蘭大學免疫諮詢中心（IMAC）醫學顧問麥金太爾（Peter McIntyre）表示，這批疫苗過期約1到11天，但仍然非常有效，因為在成人疫苗中過期2周內都是可以使用的，而兒童疫苗在保存期限方面只有些微不同，且目前沒有確切數據，「我認為非常、非常有可能仍會產生良好的免疫反應，儘管效力可能稍微降低一些，但他們（兒童）仍會受到保護。」

麥金太爾表示，這對家長而言是個好消息，由於每名兒童的情況都不一樣，這些家長可以決定孩子是否需要接受額外劑量，「如果有孩子染疫風險特別高，例如患有嚴重心臟或肺部問題，那麼為了謹慎起見，我可能會建議施打額外劑量。」

不過，麥金太爾也提醒，增加疫苗施打劑量就會增加副作用的機率，儘管副作用不是個大問題，但對於健康的兒童而言，疫苗帶來更強烈的副作用風險可能比染疫風險更高。DHB聲明稱，兒童BNT疫苗冷藏可保存10周，但遭誤用的過期疫苗為冷凍保存的批次，所有受影響者後續都能免費接受醫療諮詢與服務。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►這支離子夾超好用，讓你天天變髮型！

ET快訊
快訊／柯文哲居隔第一天預言「本週全台會大亂」　線上開防疫會議
北市2國小臨時停課到4／25　家長怨：剛送到校就要接回
和泰、兆豐「新防疫保單」　下修理賠金額曝
北市4警確診藏極樂足跡！找傳播妹陪酒疫調還說謊　警局怒了
外送員1打3痛毆同行頭破濺血　下秒被「魔法攻擊」KO
兒童打莫德納　醫揭很多人不知「這件事」：狂問怎沒BNT
徐小可夫妻暴怒了！網酸帶小孩出遊　他飆罵2點：我怎麼了嗎
快篩實名制每人限購5支　陳時中曝「價格有望壓到100元以下」
自強號上「蟒蛇品種曝光」！　研判外來種
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

台灣6～11歲打莫德納　歐美日韓「兒童疫苗政策」一次看

烏克蘭完成加入歐盟文件　最快6月成為歐盟候選國

紐西蘭56兒童打過期疫苗　專家估「保護效力還在」36人免再接種

莫斯科號沉船如煉獄！倖存俄軍向母哭訴：士兵斷手斷腳、至少40死

普丁恐「攻擊北約基地」阻止武器流入烏克蘭　英前國安顧問示警

南韓解封首日「確診狂降50％」　增4.7萬例！達10周以來最低水準

莫斯科號被擊沉最新畫面曝！　「近距離直擊」船身左傾狂冒黑煙

開戰後回國人數首大於逃出國！　波蘭逾65萬烏克蘭人返家

瑞典反移民極右派焚燒可蘭經　引爆警民衝突

大亨爆料普丁不滿戰事　疑下令毒殺俄防長！怒逮20將領

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

正妹模仿越南腔激似阮月嬌　下秒反轉雙聲道切換自如！

超怕蟲！朋友抓一隻拋過去　他歌唱到一半崩潰尖叫閃躲

三寶綠燈亮才打方向燈 後方駕駛大怒飆髒話！

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

2NE1合體了！全場合唱《I AM THE BEST》　Dara經典「直立爆炸頭」嗨到鞋子不見XD

台灣6～11歲打莫德納　歐美日韓「兒童疫苗政策」一次看

烏克蘭完成加入歐盟文件　最快6月成為歐盟候選國

紐西蘭56兒童打過期疫苗　專家估「保護效力還在」36人免再接種

莫斯科號沉船如煉獄！倖存俄軍向母哭訴：士兵斷手斷腳、至少40死

普丁恐「攻擊北約基地」阻止武器流入烏克蘭　英前國安顧問示警

南韓解封首日「確診狂降50％」　增4.7萬例！達10周以來最低水準

莫斯科號被擊沉最新畫面曝！　「近距離直擊」船身左傾狂冒黑煙

開戰後回國人數首大於逃出國！　波蘭逾65萬烏克蘭人返家

瑞典反移民極右派焚燒可蘭經　引爆警民衝突

大亨爆料普丁不滿戰事　疑下令毒殺俄防長！怒逮20將領

陳吉仲喊「喝高粱救高鐵」遭批！　王國材幫忙解釋了

台灣虎航領先業界五月首發NFT　收藏者可享空班無限次搭乘福利

誰是羅智強真正強敵？　她被點名：可成桃園蔡英文

「老司機」送貨困上海15天　路邊搭灶釣魚挖野菜直播野外求生爆紅

網美自爆離婚粉絲心疼她被家暴　同學揭「劈腿閃嫁富二代」黑歷史

星巴克4／18起全品項、全容量買一送一　「限時4小時」立馬賺一杯

板橋托嬰中心用棉被悶死女嬰　母親淚訴：根本就是殺人兇手

花蓮4／18發放公費快篩試劑　月底6到11歲兒童接種疫苗

台幣換日圓30年來最多！謝金河：日本觀光業盛世要來了

少林寺砸21億買地！進軍房地產輿論炸鍋　方丈釋永信退任股東

國際熱門新聞

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

莫斯科號被擊沉最新畫面曝！　船身左傾狂冒黑煙

大亨曝普丁疑下令毒殺俄防長！　怒逮20將領

澤倫斯基：不會為結束戰爭棄東領土

女大生被7條流浪狗圍攻　畫面曝光

影片曝！　長程輪擱淺34天重新浮起

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

馬力波剩餘守軍拒投降！　烏外長警告和談紅線

澤倫斯基拒放棄東部領土！　邀拜登馬克宏訪烏

美周末爆3起重大槍擊案！　共釀2死31傷

南韓解封首日增4.7萬例　達10周以來最低水準

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

開戰後回國首大於逃離！　波蘭逾65萬烏克蘭人返家

更多熱門

相關新聞

美國「860萬兒童」打BNT　國民黨轟陳時中：把台灣小孩當成白老鼠

美國「860萬兒童」打BNT　國民黨轟陳時中：把台灣小孩當成白老鼠

中央流行疫情指揮中心宣布，6到11歲兒童可以接種新冠疫苗莫德納，引發大批家長不滿，質疑連美國都只給12歲以下打新冠疫苗BNT，台灣卻是要打莫德納。對此，國民黨表示，如果有更安全的疫苗可以選擇，請不要將台灣兒童當成白老鼠，使用比較有風險的疫苗。

兒童打莫德納　醫揭很多人不知「這件事」

兒童打莫德納　醫揭很多人不知「這件事」

6-11歲打莫德納被轟慘「他提1方案」　網：很粗暴

6-11歲打莫德納被轟慘「他提1方案」　網：很粗暴

6-11歲童為何打莫德納？她答案超級酸　還要林靜儀踹共

6-11歲童為何打莫德納？她答案超級酸　還要林靜儀踹共

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

關鍵字：

紐西蘭BNT兒童疫苗輝瑞過期疫苗紐澳要聞

讀者迴響

熱門新聞

月入10多萬！癡情老闆娘嫁給初戀　竟命喪合歡山

牛排婚禮「胡椒、大蛇丸都沒到」遭疑不合

即／自強號列車的蛇抓到了！又粗又長但很乖

「佐證畫面十分明確」聯盟依規定嚴懲

6～11歲打莫德納家長轟爆！ICU醫「1句話破盲點」

他上班第一天斷脖慘死　貨梯急墜畫面曝

女星做試管「50支驗孕棒全落空」崩潰！　婆婆1句話罵醒

6至11歲打莫德納　家長反彈聲浪

共存爽到誰？醫喊「台到處充滿極限」但這事例外

自強號列車上有蛇　台鐵急疏散旅客「到宜蘭站後抓蛇」

陸媒酸台灣還能吃什麼？　網秀美食接龍：上海人呢

中症暴增打3劑疫苗肺炎　鄉民怕爆

快訊／李妍瑾凌晨宣布確診

只有7天！7-11悄推出「隱藏好康」快取貨

爆乳禮生「胸前驚見大片駭人紅斑」

更多

最夯影音

更多
大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽

大姐騎腳踏車穿越潮州車站 被鐵道員勸說反回：我重聽
關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

關鍵挑戰！再見犧牲打變雙殺　餅總摔帽子抗議被裁判趕出場

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

遊樂場砸1000元換到大模型 推倒金幣塔！彩票狂出超療癒

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

張惠妹扛壓力大哭：不後悔回小巨蛋　「蛋蛋比較脆弱」唱完12場辛苦了！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面