紐西蘭56兒童打過期疫苗　專家估「保護效力還在」36人免再接種

▲紐西蘭北島發生56名兒童誤被接種過期疫苗的事件。圖為美國賓州兒童接種新冠疫苗。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

紐西蘭北島西部塔拉納基大區（Taranaki）區衛生委員會（DHB）近日表示，由於誤判兒童新冠疫苗的效期規範，在3月28日至4月6日間不慎對56名兒童注射了過期的BNT疫苗，其中36人無須另行接種。紐西蘭一名醫學專家則表示，這些疫苗仍然有效，兒童接種後有非常大的機率可產生良好的免疫反應。

根據紐西蘭國家廣播電台（RNZ）報導，塔拉納基大區DHB於9日誤判了輝瑞/BNT的兒童疫苗效期，將冷凍可保存6個月誤以為是9個月，因此發生了使用過期疫苗的事件。不過DHB表示，臨床建議56名兒童中，有36名接種過期48小時以內的疫苗者，不需要額外再接種疫苗。

奧克蘭大學免疫諮詢中心（IMAC）醫學顧問麥金太爾（Peter McIntyre）表示，這批疫苗過期約1到11天，但仍然非常有效，因為在成人疫苗中過期2周內都是可以使用的，而兒童疫苗在保存期限方面只有些微不同，且目前沒有確切數據，「我認為非常、非常有可能仍會產生良好的免疫反應，儘管效力可能稍微降低一些，但他們（兒童）仍會受到保護。」

麥金太爾表示，這對家長而言是個好消息，由於每名兒童的情況都不一樣，這些家長可以決定孩子是否需要接受額外劑量，「如果有孩子染疫風險特別高，例如患有嚴重心臟或肺部問題，那麼為了謹慎起見，我可能會建議施打額外劑量。」

不過，麥金太爾也提醒，增加疫苗施打劑量就會增加副作用的機率，儘管副作用不是個大問題，但對於健康的兒童而言，疫苗帶來更強烈的副作用風險可能比染疫風險更高。DHB聲明稱，兒童BNT疫苗冷藏可保存10周，但遭誤用的過期疫苗為冷凍保存的批次，所有受影響者後續都能免費接受醫療諮詢與服務。

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