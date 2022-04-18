南韓解封首日「確診狂降50％」　增4.7萬例！達10周以來最低水準

記者張寧倢／編譯

南韓時隔757天回歸日常生活，今（18日）起全面解除社交距離等防疫限制，正式開始「與新冠共存」。解封首日，南韓疾病管理廳通報4萬7743例新增確診病例，相較前一天9.3萬例確診大幅下降50％，達到近10周以來的最低水準。

▲南韓18日單日新增確診人數達到10周以來的最低點。（圖／路透）

根據韓聯社報導，南韓18日通報4萬7743例新增確診，其中包含14例境外移入，略低於2月9日通報的4萬9546例，達到10周以來的最低水準，同時也是68天以來首次下降至5萬例以下，相較前一天通報的9萬3001例、16日的10萬7916例，以及上周一（11日）的9萬917例病例大幅下降約5成。

報導指出，自2月初以來，南韓受Omicron變種病毒影響，每日確診數不斷飆升，並於3月17日達到62萬1178例的單日確診最高峰，此後呈現逐步下降趨勢。南韓迄今累計的總確診數為1635萬3495例。

另外，南韓18日通報850例危重症患者，相較前一天的893例減少了43人，連續兩天維持在800人左右。當天統計的死亡人數則為132人，累計達2萬1224人病歿，死亡率為0.13％。此前，南韓於3月31日達到單日通報1315名危重症患者的高峰，並從4月14日開始連續5天下降至3位數。

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