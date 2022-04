莫斯科號沉船如煉獄！倖存俄軍向母哭訴：士兵斷手斷腳、至少40死

▲俄軍黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」遭烏軍成功用飛彈擊沉。(圖/路透社)



記者王佩翊/編譯

俄羅斯軍隊黑海艦隊戰艦「莫斯科號」(Moskva)遭烏軍飛彈襲擊沉沒,儘管俄國宣稱艦上人員全數獲救,並透過國防部公布海軍司令會晤生還艦艇士兵的畫面,企圖闢謠,但外界仍相信該起事件已造成大量死傷。一名士兵的母親則爆料,兒子哭著打給她說,艦艇上至少40多人死亡,還有很多人被炸到四肢殘廢。

莫斯科號14日在黑海遭烏軍以飛彈擊中而沉沒,烏軍隨後指出艦上有人傷亡,而船長也同樣遇害。儘管如此,俄軍在莫斯科號遇襲後仍宣稱艦上人員全數獲救,且無人傷亡,並在17日公開一段「慰勞影片」。只見影片中海軍總司令葉夫梅諾夫與黑海艦隊司令部在莫斯科號的母港塞瓦斯托波爾(Sevastopol)的閱兵場上接見幸運生還的船員們。

Russian ministry of Defense: commander of Navy admiral Nikolay Evmenov and command of Black Sea navy met with crew of Moskva cruiser in Sevastopol.



Video shows about 50 sailor in first row, and some sailors in the 2nd row (max: 50) pic.twitter.com/E1VgmvCgSn