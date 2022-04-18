莫斯科號沉船如煉獄！倖存俄軍向母哭訴：士兵斷手斷腳、至少40死

▲俄軍黑海艦隊巡航艦「莫斯科號」遭烏軍成功用飛彈擊沉。（圖／路透社）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍隊黑海艦隊戰艦「莫斯科號」（Moskva）遭烏軍飛彈襲擊沉沒，儘管俄國宣稱艦上人員全數獲救，並透過國防部公布海軍司令會晤生還艦艇士兵的畫面，企圖闢謠，但外界仍相信該起事件已造成大量死傷。一名士兵的母親則爆料，兒子哭著打給她說，艦艇上至少40多人死亡，還有很多人被炸到四肢殘廢。

莫斯科號14日在黑海遭烏軍以飛彈擊中而沉沒，烏軍隨後指出艦上有人傷亡，而船長也同樣遇害。儘管如此，俄軍在莫斯科號遇襲後仍宣稱艦上人員全數獲救，且無人傷亡，並在17日公開一段「慰勞影片」。只見影片中海軍總司令葉夫梅諾夫與黑海艦隊司令部在莫斯科號的母港塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的閱兵場上接見幸運生還的船員們。

Russian ministry of Defense: commander of Navy admiral Nikolay Evmenov and command of Black Sea navy met with crew of Moskva cruiser in Sevastopol.



Video shows about 50 sailor in first row, and some sailors in the 2nd row (max: 50) pic.twitter.com/E1VgmvCgSn — Liveuamap (@Liveuamap) April 16, 2022

儘管俄軍希望藉此破除謠言，但外界仍然無法證實該段影片的真實性。據悉，莫斯科號可以載運500名士兵，但是從俄國國防部所公布的影片可以看到，當天只有2排士兵，1排50人，也就是說，在場僅100人，其他人去了哪裡則不得而知。

根據《新報歐洲版》（Novaya Gazeta Europe）報導，有一名莫斯科號倖存船員的母親聲稱，兒子在沉船第二天，也就是4月15日打電話給她。電話中兒子哭訴，當天船艦被烏軍飛彈擊中後，船上士兵試圖自己滅火，艦艇上大約有40人死亡，還有更多的人受傷或是至今下落不明，且很多人當場斷手斷腳。

▲俄國國防部釋出莫斯科號「倖存」士兵影片。（圖／翻攝推特@mod_russia）



莫斯科號是一艘重達12490噸的導彈巡洋艦，1980年代初期開始服役，先前也曾部署敘利亞海域，在入侵烏克蘭戰爭第一天，曾透過無線電要求駐紮蛇島的烏克蘭士兵投降，卻被對方咒罵「去你X的」狠狠拒絕。

莫斯科號是俄軍2月24日出兵以來所失去的第2艘主要軍艦，也是二戰以來在軍事行動中被擊沉的最大船艦，對俄軍主力「黑海艦隊」而言，無疑是一大打擊。

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