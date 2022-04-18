大亨爆料普丁不滿戰事　疑下令毒殺俄防長！怒逮20將領

▲俄羅斯總統普丁被爆可能下令毒殺俄羅斯防長紹依古。（圖／路透）

記者張靖榕、王佩翊／綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭已逾53天，俄軍進展緩慢，黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）還遭烏軍擊沉。一名背景深厚的大亨爆料，俄國總統普丁開戰後不久即對俄國軍系不滿，甚至因此與私交緊密的國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）決裂，紹伊古的心臟病發其實出自「非自然原因」，可能是普丁下令暗殺。此外，爆料指普丁還以貪汙罪名，逮捕20名將領。

開戰初期在俄羅斯官方露出的畫面中，常能看見紹伊古與其他高階將領坐在長桌一側，聽取普丁說話，其重要性更曾一度成為媒體關注焦點，但3月初他卻突然消息，當時距離2月24日開戰不過短短10多天。當時烏克蘭官員引述情報指出，紹伊古因心臟病發被送進加護病房；直到3月24日，紹伊古再次出現在與普丁的視訊會議上，卻沒有因此澆熄外界對他這段期間消失的揣測。

流亡以色列的前俄國石油大亨涅夫茲林（Leonid Nevzlin）14日在臉書上爆料，他透過克里姆林宮內部消息人士得知，紹伊古多日前就突然心臟病發作，送院治療，因此根本無法處理公務。他聲稱，紹伊古的病發原因並不單純，根本不是「自然原因」。不僅如此，他還直言，紹伊古病情嚴重，就算活下來，也很難重新掌權。

儘管涅夫茲林的說法尚未獲得證實，但紹伊古的確已經消失許久，而克里姆林宮發言人更是拒絕針對相關報導發表回應。

涅夫茲林還說，有約20名俄國高級將領因為涉嫌貪汙10億美元（約新台幣290億）的軍事費用，遭到克里姆林宮徹查，並且已被逮捕。據悉，這筆費用是2014年普丁撥給軍方進行「閃電戰」（Blitzkrieg）的費用。

種種傳聞都讓在烏克蘭陷入苦戰的俄國再度面臨困難，事實上，先前更有外媒報導，由於入侵烏克蘭的軍事計畫進展不順利，導致俄羅斯總統普丁極度不滿，因此下令清算150名特務人員，包含現年68歲的俄羅斯聯邦安全局第五局局長貝賽達（Sergei Beseda）。這些人全是來自於俄羅斯聯邦安全局（FSB）第五局的員工，FSB的前身正是大名鼎鼎的蘇聯國家安全委員會（KGB ）。



