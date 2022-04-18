影片曝！長程輪擱淺34天　終於重新浮起來了

#repost Chesapeake Bay Magazine



BREAKING: The U.S. #CoastGuard Mid-Atlantic confirms the ship #EverForward grounded in the Bay for more than a month was refloated this morning around 7AM. Here’s video from David Sites, who tells BAY BULLETIN it’s being towed toward the Bay B. pic.twitter.com/w7ZZXhoAQL — MarioDeFenza (@MarioDeFenza) April 17, 2022

文／中央社華盛頓17日綜合外電報導

長榮海運旗下貨櫃船長程輪（Ever Forward）3月13日晚間在美國維吉尼亞州切薩皮克灣擱淺後，今天終於脫困並重新浮起。

▲長程輪擱淺超過一個月，終於重新浮起。（圖／達志影像／美聯社）

法新社引述美媒說法報導，這艘船已於今天早上7時（格林威治標準時間11時）左右被移走。此前船上的近5000個貨櫃中，近500個已完成卸載，此舉旨在減輕船身重量，並利用本周末滿月的漲潮，幫助這艘龐然大物順利脫困。

3月13日晚間，準備進入更深水域的長程輪因偏離航道，在距離海岸數百碼之處擱淺。

數週以來，美國海岸防衛隊一直在拖船和挖泥船協助下，努力試著移動長程輪。「卡船」現場也吸引許多觀光客聚集在岸邊爭睹。

長程輪船身長約335公尺，能載運近1萬2000個貨櫃，是在切薩皮克（Chesapeake）水域航行的眾多船隻之一。

切薩皮克是一個巨大河口，兩岸為巴爾的摩市（Baltimore）和維吉尼亞港（Port of Virginia），在美國東岸最重要港口中分別排名第2和第3。



