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「6~11歲將可打莫德納」專家籲越早開打越好　第四劑最好6月就開放

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▲醫師認為，台灣應該在第三劑接種滿6個月後，就開放第四劑。（圖／記者李毓康攝）

記者趙于婷／台北報導

台灣本土疫情嚴重，已經連續三天新增案例破千，食藥署昨（17）針對6至11孩童通過施打莫德納疫苗緊急授權（EUA）。感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民表示：「開放施打時間越快越好。」此外，考量保護力，接種第三劑滿6個月就應注射第四劑，最好今年6月就要開放民眾打第四劑。

食藥署昨日上午召開6~11歲兒童接種疫苗EUA審查會議，與會專家建議核准莫德納疫苗可適用於6至11歲兒童的基礎接種，用法用量為施打兩劑，每劑0.25毫升（含50微克的mRNA，為成人劑量的一半），兩劑施打間隔28天。

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針對兒童疫苗施打，黃立民說「也不用特別設定時間，應該越快越好，ACIP會議有可能就直接通過，應該有望在月底開始施打。」另外，有國外專家認為，目前只能不斷接種疫苗來獲得保護力，但第三劑疫苗預估在6月就會開始失效。黃立民也提到，國內第四劑應該在第三劑滿6隔月後就開始施打。

目前這波本土疫情中，有1例重症個案是一名2歲幼童，本身無慢性病史，4/14早上採檢，傍晚出現比較嚴重症狀，晚上確診後住進加護病房，出現急性腦炎併多重器官異常，使用呼吸器，藥物用上類固醇、免疫調節劑，目前病況嚴重，醫院全力救治中，是兒童首例重症個案。針對該名孩童情況，陳時中昨日僅透露「已經會診台大兒科，積極救治中。」

另外，本土疫情升高，國內早已取消分級管制，未來需在病毒共存中逐漸解封，對於未來是否有望縮短隔離或是持續開放入境檢疫縮短，指揮官陳時中表示「需視疫情狀況而定。」黃立民則認爲，以入境檢疫縮短來說，減災共存就是要這樣做，當然還是要達到2大條件，第一是藥物備妥，第二是65歲以上疫苗接種率至少要8成。

至於不少家長憂心病毒攻擊無法打疫苗的幼童族群，黃立民強調，學齡前幼兒一旦出現連續三天高燒不退、呼吸困難、活力變差或者是1歲以下幼童染疫，應該盡快帶孩子就醫。

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