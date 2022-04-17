莫斯科號沉船衰事連連？俄防長消失2週傳病危　20將領涉貪被捕

▲俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）消失多日。（圖／路透）



記者王佩翊／綜合報導

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」（Moskva）傳出遭烏克蘭軍方以2枚反艦飛彈擊沉，船上452人下落不明。然而俄國不僅前方戰事不利，如今又傳出，在大眾面前消失多日的俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）其實是因「非自然原因」心臟病發，正在加護病房中搶救。

流亡以色列的前俄國石油大亨涅夫茲林（Leonid Nevzlin）14日在臉書上爆料，他透過克里姆林宮內部消息人士得知，紹伊古多日前就突然心臟病發作，送院治療，因此根本無法處理公務。他聲稱，紹伊古的病發原因並不單純，根本不是「自然原因」。不僅如此，他還直言，紹伊古病情嚴重，就算活下來，也很難重新掌權。

儘管涅夫茲林的說法尚未獲得證實，但紹伊古的確已經消失許久，而克里姆林宮發言人更是拒絕針對相關報導發表回應。

涅夫茲林還說，有約20名俄國高級將領因為涉嫌貪汙10億美元（約新台幣290億）的軍事費用，遭到克里姆林宮徹查，並且已被逮捕。據悉，這筆費用是2014年普丁撥給軍方進行「閃電戰」（Blitzkrieg）的費用。

▲烏克蘭戰事不順惹毛普丁，下令清算相關人員。（圖／路透）



種種傳聞都讓在烏克蘭陷入苦戰的俄國再度面臨困難，事實上，先前更有外媒報導，由於入侵烏克蘭的軍事計畫進展不順利，導致俄羅斯總統普丁極度不滿，因此下令清算150名特務人員，包含現年68歲的俄羅斯聯邦安全局第五局局長貝賽達（Sergei Beseda）。這些人全是來自於俄羅斯聯邦安全局（FSB）第五局的員工，FSB的前身正是大名鼎鼎的蘇聯國家安全委員會（KGB ）。

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