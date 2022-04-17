日本5歲男童「幼兒園內失蹤」！2小時後詭異倒臥河床　送院亡

▲男童在上學期間失蹤，被發現時已經失去意識，送院後不治身亡。（示意圖／翻攝自pexels）



記者王佩翊／編譯

日本廣島市16日發生一件5歲學童在幼兒園上課期間意外落水死亡的意外，當時男童原本在幼兒園的庭院玩耍，但是卻突然失蹤，直到2個小時後，才被發現失去意識倒臥在幼兒園100公尺外的河床上。男童雖然全身無明顯外傷，但送院後隨即宣告死亡。警方目前已深入調查，以釐清男童究竟是意外死亡還是遭人誘拐等。

根據《朝日新聞》報導，死者是就讀於廣島市立幼兒園的5歲男童，他在16日上午抵達幼兒園，然而中午12時半卻被發現失蹤。幼兒園工作人員緊急通報警方，一行人也隨即以幼兒園為中心，投入搜索作業。直到下午2時40分左右，在附近河床上發現倒臥的男童，緊急將他送醫急救，但最終仍回天乏術。

▲男童被發現昏迷在河床上。（示意圖／pakutaso）



警方表示，男童身上並無明顯外傷，衣服是濕的，但詳細死因仍待調查。據了解，男童直到消失前一刻都還在幼兒園的庭院玩耍，當時大門確實有鎖起來，男童究竟是如何走出幼兒園大門，甚至獨自跑到100公尺外，又是如何死亡的，仍待警方調查釐清。

警方暫時不排除意外或是遭人誘拐的可能性。廣島市政府表示，16日當天包含死亡男童在內，幼兒園一共有34人到校上課，工作人員則有8人。據悉，學童在庭院玩耍時，也有老師在一旁看護，但是卻直到中午12時半才發現男童失蹤。



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