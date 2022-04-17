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英海軍司令：烏軍擊沉莫斯科號「英軍訓練」是關鍵　恐改變俄戰略

▲▼俄羅斯黑海艦隊旗艦飛彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）。（圖／路透）

▲俄羅斯黑海艦隊旗艦飛彈巡洋艦「莫斯科號」（Moskva）。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）14日遭烏克蘭飛彈擊沉，英國前海軍司令表示，這代表著英國軍隊向烏克蘭提供的「海戰訓練」相當成功，也許就是幫助烏軍打擊莫斯科號的關鍵，也有可能改變俄羅斯在黑海的戰術。

根據《每日星報》報導，訓練烏克蘭海軍是英國「軌道行動」（Operation Orbital）計畫的一部分，來自英國的海戰專家去年在第198海軍訓練中心、潛水學校和海軍學校，向烏克蘭軍隊進行了全方位的海軍訓練，除了戰術訓練外，還特別針對水手、舵手及海軍陸戰隊進行培訓。

前英國海軍司令韋斯特（Alan West）上將表示，「我們當然是在教烏克蘭人海戰的細節，這樣他們就會知道如何使用地對地導彈，以及該如何部署它們。」在這次行動中．烏克蘭軍方以2枚反艦飛彈「海王星號」擊沉莫斯科號，而這套飛彈系統去年才在烏克蘭開始服役使用。

韋斯特說，這些海戰訓練可能會改變俄軍在黑海的戰術，「如果烏克蘭人能用無人機從其他盟友那裡獲得情報，直接從海岸進行遠程打擊，那麼將改變俄羅斯在這裡的戰術安排。」

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