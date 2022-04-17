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世界中央廚房餐廳遭俄軍轟炸！大樓幾乎全毀　執行長批：是大屠殺

▲▼世界中央廚房餐廳遭俄軍轟炸4傷。（圖／翻攝自推特）

▲世界中央廚房合作餐廳遭俄軍轟炸。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

非營利性組織「世界中央廚房」（WCK）於烏俄戰爭期間，每天提供烏克蘭難民25萬份食物，但其位在烏克蘭東部大城哈爾科夫（Kharkiv）的合作餐廳，竟在16日遭俄羅斯導彈擊中，整棟大樓幾乎全毀。執行長就痛批，俄軍的攻擊行為簡直就是大屠殺。

根據CNN報導，世界中央廚房（World Central Kitchen）執行長穆克（Nate Mook）在推特發文表示，該機構和名廚兼創辦人安德烈（José Andrés）合作，位於哈爾科夫的人道餐廳遭俄軍炮擊，「大樓遭到一枚導彈重擊，遭受嚴重的破壞，周圍數十輛車被燒毀，廚房也遭到破壞，所幸餐廳僅有4名員工受傷，但大樓內仍有1人死亡。」

穆克指出，為飢腸轆轆的難民提供食物是非常勇敢的行為，「這完全是毫無理由的大規模屠殺。」從現場曝光影片可以看到，整棟大樓幾乎被炸為廢墟，穆克說他襲擊前一日才到過現場，那附近也有住宅區。

在烏俄戰爭開始之後，世界中央廚房從2月24日開始就在烏克蘭西部邊境向難民提供食物，每天約能供應25萬份，目前在西部8個出入境地點都有免費提供餐點給難民。

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