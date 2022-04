世界中央廚房餐廳遭俄軍轟炸！大樓幾乎全毀　執行長批：是大屠殺

▲世界中央廚房合作餐廳遭俄軍轟炸。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

非營利性組織「世界中央廚房」(WCK)於烏俄戰爭期間,每天提供烏克蘭難民25萬份食物,但其位在烏克蘭東部大城哈爾科夫(Kharkiv)的合作餐廳,竟在16日遭俄羅斯導彈擊中,整棟大樓幾乎全毀。執行長就痛批,俄軍的攻擊行為簡直就是大屠殺。

An update I hoped I’d never have to make. I’m at a @WCKitchen restaurant in Kharkiv, where less than 24 hours ago I was meeting with their amazing team. Today, a missile stuck. 4 staff were wounded. This is the reality here—cooking is a heroic act of bravery. #ChefsForUkraine pic.twitter.com/AyU4fUnA61