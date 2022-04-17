貨梯故障急墜！18歲男上班第一天「斷脖慘死」　驚悚畫面曝光

▲ 安德魯跟著電梯急墜，當場身亡。（圖／翻攝自Facebook）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞砂拉越發生一起恐怖意外，18歲少年安德魯曼丁古林才剛開始在超市工作，11日上班第一天搬運貨物時，竟因貨梯故障，當場從3樓摔落底部，當場斷脖慘死，事發過程十分驚悚，影片在當地社群網站上瘋傳。

根據《中國報》，這起意外發生於砂拉越州民都魯一家超市，監視器畫面顯示，用於卸貨的升降梯口在事發前就已堆滿貨物，而貨梯下降過程中，幾箱貨物突然倒下，落在貨梯頂部，導致機械停止運作。安德魯和同事經過一番討論，決定冒險站上貨梯頂部，將掉落的貨物搬起，沒想到發生意外。

影片中可見，安德魯站在貨梯上，奮力扛起貨物並遞給同事，起初貨梯並無異狀，沒想到才剛搬起第二箱，貨梯就突然往下急墜，安德魯也跟著摔落底層。他的同事見狀嚇呆，愣住至少5秒才有動作，從貨梯口探頭向下查看，但安德魯當場斷頸死亡。

醫護人員趕抵現場時，安德魯已經沒有生命跡象。據了解，當天是安德魯到超市上班的第一天。而他的父母得知消息後趕到，一時還無法接受，當場痛哭。

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