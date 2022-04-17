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俄軍最後通牒剩2小時　馬力波烏軍拒投降！傳殘存部隊受困鋼鐵廠

▲▼烏克蘭軍隊。（圖／路透）

▲俄羅斯要求烏克蘭馬力波守軍棄械投降，基輔政府對此並未做出立即回應。圖為烏克蘭軍隊。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯發出最後通牒，要求烏克蘭城市馬力波的守軍在莫斯科17日下午1時（台灣17日晚間6時）之前棄械投降。只不過距離最後時限已剩下約2小時，當地並未有烏軍投降的消息傳出。俄方也稱，馬力波市僅存的烏克蘭守軍被圍困在亞速鋼鐵廠（Azovstal）。

路透報導，烏克蘭17日各地響起空襲警報，依據烏軍晨間情報，俄羅斯隊南部城市馬力波（Mariupol）的空襲行動仍在持續，且港口附近也有攻擊事件。

▲▼俄羅斯軍隊在馬力波周圍。（圖／路透）

▲在馬力波周圍的俄羅斯軍隊。（圖／路透）

依俄羅斯國防部發出的聲明，莫斯科17日清晨6時升旗時意味著靜默狀態開始，俄方將升起紅色旗幟，「從莫斯科時間6時至13時（台灣時間11時至18時），所有烏克蘭武裝部隊及外國傭兵卸下武裝，在不攜帶任何武器和彈藥的狀態下撤離」，全數放下武器者會獲得性命安全保障。

馬力波的烏克蘭守軍包括烏克蘭海軍陸戰隊、國民警衛隊、機動旅及亞速營（Azov Regiment）。俄羅斯表示，馬力波市僅存的烏克蘭守軍被圍困在亞速鋼鐵廠（Azovstal）。不過目前仍不清楚亞速鋼鐵廠的烏方守軍有多少人。

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

基輔政府對此並未做出立即回應，但烏克蘭總統澤倫斯基先前表示，馬力波情勢相當艱難。外傳俄羅斯富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）已與烏克蘭談判代表會面，商談恢復烏俄和談的方法。

另方面，烏克蘭軍方表示，俄羅斯多架戰機自白俄羅斯起飛後，朝西部的利沃夫（Lviv）地區發射飛彈空襲，有4枚巡弋飛彈備烏克蘭防空系統擊落。

►俄最後通牒！要求馬力波棄械投降　澤倫斯基：殲滅烏軍就取消和談
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