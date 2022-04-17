普丁恐動用戰術型核武！赫魯雪夫曾孫女警告：他就是想要贏

▲俄羅斯總統普丁恐將不惜一切代價動用核武。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國紐約新學院（The New School）國際事務教授赫魯雪娃（Nina Khrushcheva）是俄羅斯裔美國學者、同時也是舊蘇聯領導人赫魯雪夫的曾孫女，在俄烏戰爭爆發後不久後，曾坦言事態發展令她感到「相當尷尬」；如今她再度提出警告，俄羅斯總統普丁為求在戰爭中取勝，恐怕將不惜動用核武。

根據《BBC》報導，赫魯雪娃受訪時透露，她相信普丁最終將會不惜一切代價，來達到宣布戰爭取得勝利的目的，「我認為這場戰事是普丁計畫取勝的戰爭，他計畫不惜一切代價贏得這場戰爭，如果他需要宣布勝利，他可能需要使用戰術型核武。雖然（以上發言）不代表我預測，但戰術型核武是俄軍可能準備使用的選項之一。」

儘管戰術型核武的威力略遜於赫魯雪夫領導蘇聯的冷戰時期研發的遠程導彈，且威力也低於戰略型核武，不過赫魯雪娃與紐約新學院其他的俄羅斯問題學者、批評普丁的反對人士皆認為，一旦俄軍決定利用戰術型核武攻擊，則將會對烏克蘭的土地造成毀滅性傷害。

據悉，俄羅斯持有的戰術型核彈數量模糊，保守估計數量不會低於2000枚。

報導指出，今年2月底普丁下令軍隊侵略烏克蘭不久，赫魯雪娃便曾於3月表示，她對事態發展感到相當尷尬、丟臉，「我的曾祖父赫魯雪夫若地下有知，祂一定會認為此次普丁所發起的這場戰爭是『卑鄙無恥』的。」

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