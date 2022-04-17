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烏克蘭北部發現化武使用痕跡！　找到致命「沙林毒氣」及藥劑安瓶

▲▼聯合國化學武器專家2013年在敘利亞大馬士革調查化學武器現場樣本。（圖／路透）

▲烏克蘭北部城市發現化武殘留痕跡，圖為聯合國化武專家2013年在敘利亞大馬士革調查化武樣本。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

關於俄羅斯在戰爭中使用化學武器的行為眾說紛紜，烏克蘭東北部蘇梅（Sumy）托斯提也納市長表示，在俄軍撤離之後，當地發現了使用包含沙林毒氣等化學武器的痕跡，目前國家安全部正在進行相關調查。

根據《基輔獨立報》報導，托斯提也納（Trostianets）市長博瓦（Yuriy Bova）接受電台訪問時表示，俄軍撤退之後，他們在當地找到使用化學武器的痕跡，「我們在比爾卡村發現了化武的殘骸，包含沙林（sarin）和其他物質，還有裝填藥劑的安瓶，現在正交由烏克蘭安全部門進行調查。」

博瓦提到，在俄軍佔領托斯提也納的一個月中，許多墓地、樹林、公園和行政大樓都被埋藏地雷。不過，目前尚無找到俄軍使用化武的直接證據，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前也表示，俄軍確實可能準備升級攻勢，但目前無法證實是否會動用化武。

烏克蘭國民警衛隊亞速營在11日指控，俄軍在馬力波透過無人機投放化學武器，導致受到影響的患者出現呼吸衰竭等症狀。英國外交部長特拉斯（Liz Truss）則強調，英國已經開始調查俄軍使用化武一事。

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