烏官員：俄軍將在馬力波過濾人口　「強抓男丁從軍」打自己人

▲ 馬力波在俄軍轟炸下已成廢墟。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

烏克蘭南部戰略港市馬力波（Mariupol）遭俄軍包圍轟炸，當地官員警告，俄軍將在18日以前徹底封城並「過濾」人口，男性市民不是被迫從軍上戰場，就是被強制勞動，其中有些人恐怕被押送俄國過濾營。

《福斯新聞》報導，烏克蘭市長顧問德瑞尤申科（Petro Andriushchenko）透過Telegram發文警告，俄軍據報將在18日關閉所有進出城市的通道，接下來一周內禁止所有社區內活動，而該市剩餘的所有男性人口將在這段期間內被「過濾」。

德瑞尤申科說明，有些人會被強制加入俄軍，上戰場對抗烏軍，有些會被要求清理廢墟，被認定「不可靠」的人則必須隔離，代表將被押送烏東分裂區頓內茨克（Donetsk）的新亞佐夫斯克（Novoazovsk）營區。

馬力波市長博伊琴科（Vadym Boichenko）先前就曾指控，已有約3.1萬居民遭強行送往新亞佐夫斯克的俄國「過濾營」。新亞佐夫斯克距離馬力波56公里，距俄國邊境僅14公里。

烏國國防官員警告，俄國計畫動員所有部隊投入烏東，據信目前所有地面部隊皆已部署於此。德瑞尤申科也指出，俄軍已經在此展開過濾行動，男性皆被帶往過濾營地，接受審訊及體檢，據報有5%至10%男性未能通過，並被送往頓內茨克其他地區，接下來的命運不得而知。

烏國官員先前也曾指控，有烏東居民被強送俄國。人權監察員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）表示，獲報有約400名烏克蘭人被關押在莫斯科近郊城市朋札（Penza）附近一座營地，包括逾145名兒童。此地距離烏國邊境約965公里，曾是俄國軍事基地，據報目前用來存放蘇聯二戰後所剩的化學炸彈。

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