俄軍撤離　基輔郊區「伊爾平」71%建築物遭毀　衛星圖曝光

▲伊爾平（Irpin）地區可見平民陳屍街道。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

俄羅斯軍隊日前疑似為了重組人力，撤出烏克蘭首都基輔周邊，當時郊區小鎮布查有上百名無辜民眾被發現遭到俄軍殘殺，再度引發輿論譁然。而同樣位於基輔周邊的小鎮伊爾平，情況也不樂觀。該市市長更透露，當地有71%的建築物遭到炸毀，家鄉就這樣淪為廢墟。

伊爾平市長馬庫辛（Oleksandr Markushin）16日在加密通訊軟體Telegram發文表示，根據聯合國衛星中心（UNOSAT）所拍攝的衛星圖片可以發現，伊爾平境內有115棟建築被完全摧毀、698棟嚴重損毀、187棟部分損毀，也就是說有超過71%的建築物受到戰爭波及。

▲衛星圖片顯示，伊爾平內有71％建物被毀。（圖／Telegram）



從衛星圖片上可以看到，代表建築物遭到破壞的紅色、橘色以及黃色的點密集出現在伊爾平境內。除此之外，還有4間教育機構與3間醫療機構被俄軍炸毀。

聯合國衛星中心的分析師指出，這張衛星圖片是在3月31日所拍攝，不過因為雲層關係，相關數據仍不太完整。

另一方面，俄軍一開始就將目標放在首都基輔，怎知卻久攻不下，甚至陷入苦戰，考量到軍力分配，因此日前緊急下令要求部隊撤出基輔周遭郊區。待俄軍離開後，烏克蘭官方與民眾才發現有大量無辜百姓遭到虐殺。各國更因此強力譴責俄羅斯，並對其祭出更嚴厲的制裁。

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