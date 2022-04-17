南韓執政黨提案廢檢方偵查權　檢察總長震怒請辭

▲金浯洙向法務部請辭檢察總長一職。（資料照／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓現執政黨共同民主黨本月15日正式向會提出檢察廳法修正案、刑事訴訟法修正案，以求分離檢方所同時擁有的偵查權、起訴權，並將起訴權移交給警方，形同完全剝奪檢方的偵查權。對此，由總統文在寅提名任命的檢察總長金浯洙強烈反對，今（17）日提出請辭。

共同民主黨15日向南韓國會遞出檢察廳法修正案、刑事訴訟案，該案又被稱作「檢偵完剝」（검수완박，韓文漢字為檢搜完剝，指完全剝奪檢察機關的偵查權），其修正案內容包括將檢察機關在6大重大犯罪（貪腐、經濟、公務人員、選舉、國防產業、大型公共安全事件）所擁有的偵查權移交給警察機關。

根據《韓聯社》，先前檢察總長金浯洙（김오수）便表達強烈不滿，計畫遊走國會、說服執政黨撤回提案，眼見一旦該案成功通過國會本會議，檢察官將淪為只剩起訴權的「坐領高薪蓋章機器」，於是他17日正式向法務部提出請辭。

金浯洙在聲明中，首先針對「檢偵完剝」立法程序所衍生的爭議致歉，表示身為檢察總長的自己應負起全責。

他認為，刑事法體系的修訂與全民的人權息息相關，最少應該需要10年以上的時間討論是否改革司法制度，且還須辦理公聽會、聽取各方意見、朝野協商等，「在此殷切期盼，我請辭後能給在國會進行法案修訂的國會議員，一個深思熟慮的機會。」

據悉，金浯洙是繼第43任檢察總長尹錫悅（現總統當選人）請辭後，於去年6月1日獲總統文在寅提名上任的檢察總長，2019年擔任法務部次長時曾參與檢方司法體系改革。

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