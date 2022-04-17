俄兵親口認了「假旗行動」通話曝光！　炮轟自家領土栽贓烏克蘭

▲ 俄國一名士兵向妻子坦承，在俄國領土上開炮。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯一名士兵坦承進行「假旗行動」（false flag operation），砲擊自己的國家，製造俄國被襲的假象，作為攻擊烏克蘭的藉口。烏國安全部門攔截他與妻子的通話內容，可聽見他在電話中親口承認，「對克里莫沃（Klimovo）開火的是我們。」

《鏡報》報導，烏克蘭安全局（SSU）15日在推特公開這段逾2分鐘的錄音，並在推文中說明，他們攔截的俄軍通話內容證實，「俄國自己對這座村莊開火，布良斯克地區（Bryansk）的克里莫沃，但卻歸咎於烏克蘭」，反過來指控烏克蘭直升機越境空襲克里莫沃的平民住宅區，當成俄軍砲擊烏國的理由。

這名俄國士兵在通話中向妻子說明，「就是需要這麼做」，目的是營造烏克蘭先挑釁的假象，「車臣戰爭也是如此，他們如恐怖份子一般，轟炸莫斯科的公寓，實際上卻是聯邦安全局（FSB）做的。他們（烏克蘭人）不可能在這麼遠的距離外向克里莫沃開火。」他還宣稱，決定撰寫一份拒絕參與侵烏行動的聲明。

莫斯科1999年4月在2周內接連發生4起公寓爆炸案，成為引爆第二次車臣戰爭的關鍵因素。當時擔任總理的普丁危機處理能力大受稱讚，支持率大幅提升，有助他在幾個月後當選總統。但也有許多人懷疑，這實際上是由FSB策畫的假旗行動，且俄國政府過去不斷阻撓對爆炸案的獨立調查。

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