加衛生局小編「上班看謎片」手滑！每日確診誤po成戀足癖不雅片

▲網友點進衛生局附帶的連結，赫然發現是不雅片網站。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

加拿大魁北克衛生局每日都會在官方推特帳號更新單日新增確診數字，然而14日卻有小編誤在貼文中夾帶「戀足癖」的色情影片連結，震驚10萬名粉絲，同時也意外曝光了小編的「個人癖好」。衛生當局直到30分鐘後才刪除該則貼文，不過網友依然狠酸，「小編是上班偷看謎片吧，才會犯下這種荒謬錯誤。」

根據《每日星報》報導，魁北克衛生局14日突然在官方推特上傳一條連結，感到納悶的網友點進連結後，卻發現被引導到一個「戀足癖」色情影片的網站，讓只是想要查詢當日新增確診人數的網友們超傻眼。魁北克衛生局的推特共有10多萬人追蹤，然而他們直到半個小時後，才慌張地將出包的貼文刪除。

魁北克衛生局隨後發表道歉聲明稱，「由於無法控制的情況，我們在推特發布了一條含有不當內容的連結，我們正在尋找原因，很抱歉替各位帶來不便。」不過依舊無法平息民眾的怒火。

網友紛紛怒酸，「我們的政府向我們提供免費的色情內容」、「這就是我們需要的防疫資訊嗎」、「原來不可以亂點魁北克衛生局提供的連結」等。也有網友直言，「還需要尋找原因嗎？不就是因為你們的員工上班看色情片，才會發生這種事？」

魁北克衛生局最後才終於在推特上更新「正確的」單日新增確診數，當天共新增3190例確診、26例死亡。

En raison d’une situation hors de notre contrôle, un lien avec du contenu inapproprié a été publié sur notre compte Twitter. Nous en cherchons les causes. Nous sommes désolés des inconvénients. — Santé Québec (@sante_qc) April 14, 2022

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