烏克蘭炮彈庫存告急！　五角大廈：俄羅斯軍隊「最快本周末」反攻

▲烏克蘭軍隊在頓巴斯地區使用MBT LAW反戰車飛彈。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯軍隊兩周前開始陸續從烏克蘭北部與首都基輔周圍撤出，先前各國情報認為，俄軍可能會重新集結攻打烏克蘭東部頓巴斯地區和東南部邊境，但美國最新評估指出，有鑑於烏軍的彈藥迅速消耗，俄軍可能最快在本周末就會重新將軍隊調回烏國，並採雙重包圍戰術攻擊。

根據NBC報導，兩名美國五角大廈高級官員表示，有鑑於烏軍的彈藥迅速消耗，俄軍可能最快在本周末或下周一開始，就會重新將軍隊調回烏克蘭，並準備再次發動攻勢。目前烏俄雙方還在烏克蘭東部和南部激烈作戰，而烏軍在此期間每天都要發射數千枚炮彈。

美國總統拜登日前宣布，本周將運送4萬枚炮彈和18枚155毫米榴彈炮給烏克蘭，但匿名官員表示，依照烏克蘭軍隊每天的使用數計算，這4萬枚砲彈只能使用一個多星期。目前美方正在努力說服盟友向烏軍輸送更多彈藥，避免俄軍再次進攻時，烏克蘭軍隊的火力就已耗盡。

美方預估，俄軍接下來會採取「雙重包圍」戰術，同時進攻頓巴斯和其他邊境地區的烏軍。五角大廈官員表示，在戰爭初期俄軍依賴巡航導彈和空襲等遠程火力，但即將發起的新攻勢可能是短距離火炮和短程導彈。

五角大廈官員表示，俄羅斯已經開始籌畫在烏克蘭東南部的行動，為頓巴斯周圍地區的地面作戰做準備；另一項消息則指出，俄羅斯開始朝西部運送包含作戰直升機在內等設備。

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