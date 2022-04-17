　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

14歲少女生日趴遭集體性侵　「下體大出血」慘死！媽媽以為是月經

▲▼ 印度少女,女孩,女童。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲ 14歲少女遭多人性侵後死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度西孟加拉邦發生一起悲劇，一名年僅14歲的少女開心前往參加友人的生日派對，竟遭壽星等多人性侵，被發現時下身全是血。家人起初以為她是月經來，察覺不對時已經來不及，少女最後因失血過多身亡，死後還遭強行火化。這起事件掀起眾怒，加上主嫌竟是政要之子，許多名人都出面要求官員積極調查。

綜合當地媒體報導，少女目前是9年級學生，半年前認識當地草根國大黨領袖薩瑪爾（Samar Goala）21歲的兒子布拉吉戈帕爾（Brajgopal Goala），而布拉吉戈帕爾過去也就讀同一所學校。少女4日下午約4時出門，前往參加他的生日派對，也答應母親會早點回家，卻在派對上遭壽星及其友人等多人集體性侵。

當晚約7時半，一名陌生女子載少女回家時，她下身不斷出血且神智不清。她母親當時以為女兒月經來，給她喝了檸檬水後就要她去睡覺。但少女狀況持續惡化，整張床上全是血。母親察覺不對，5日凌晨4時趕緊將她送往當地一名密醫家中，但她不久後就因下體嚴重撕裂傷，失血過多死亡。

少女的父親說明，載女兒回家的女子說是在路邊發現她。家屬還指控，少女死後，草根國大黨領袖和黨內工作人員在沒有死亡證明的情況下，前往附近火葬場強行火化她的屍體，還威脅他們不要報警。

事隔5天，家屬9日向警方提出指控，認為少女遭人性侵。這起事件曝光後馬上點燃當地人怒火，質疑警方調查是否有政治勢力介入。印度演藝人員、人權運動家也發表公開信，敦促國家確保行政及警察工作透明化，停止政黨干預。

印度警方已經逮捕主嫌布拉吉戈帕爾及另一名嫌犯，而印度中央調查局（CBI）本周稍早在法院命令下接手此案，16日逮捕第三名嫌犯，預計進行訊問並深入調查。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

ET快訊
老婆被爆二婚！　郝劭文開直播護妻
快訊／徐小可爆哭道歉後首發聲！　求擺脫過去痛苦
快訊／台江國家公園大火！　黑煙竄天
她打第3劑喉嚨痛爆！　一張嘴「整排詭異白點」
醫院都拒收！　上海小提琴家「墜樓慘死」
快訊／士林交警確診！　北市警累計20人染疫
快訊／政院：紓困特別條例延長至明年6月
「你兒子也是白癡」員工控霸凌　慘丟20年飯碗
高雄女持鎮暴槍開轟！　3人掛彩
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

莫斯科號慘遭飛彈擊沉！「最後身影」狼狽曝光　小船忙著搜救官兵

加衛生局小編「上班看謎片」手滑！每日確診誤po成戀足癖不雅片

烏克蘭炮彈庫存告急！　五角大廈：俄羅斯軍隊「最快本周末」反攻

海豚擱淺了！遊客「好想騎上去」瘋湧騷擾　動保救援變收屍

14歲少女生日趴遭集體性侵　「下體大出血」慘死！媽媽以為是月經

第2位英軍被俘！死守馬力波「投降影片」曝光　眼神憔悴只想回家

資產暴跌剩4分之1！烏克蘭首富仍霸氣承諾：全力助馬力波重建

北韓「成功試射」戰術誘導彈！南韓軍方慢一天公佈　遭質疑慢半拍

俄最後通牒！要求馬力波棄械投降　澤倫斯基：殲滅烏軍就取消和談

莫斯科號「倖存船員」首度現身　俄海軍總司令接見影片曝光

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

莫斯科號慘遭飛彈擊沉！「最後身影」狼狽曝光　小船忙著搜救官兵

加衛生局小編「上班看謎片」手滑！每日確診誤po成戀足癖不雅片

烏克蘭炮彈庫存告急！　五角大廈：俄羅斯軍隊「最快本周末」反攻

海豚擱淺了！遊客「好想騎上去」瘋湧騷擾　動保救援變收屍

14歲少女生日趴遭集體性侵　「下體大出血」慘死！媽媽以為是月經

第2位英軍被俘！死守馬力波「投降影片」曝光　眼神憔悴只想回家

資產暴跌剩4分之1！烏克蘭首富仍霸氣承諾：全力助馬力波重建

北韓「成功試射」戰術誘導彈！南韓軍方慢一天公佈　遭質疑慢半拍

俄最後通牒！要求馬力波棄械投降　澤倫斯基：殲滅烏軍就取消和談

莫斯科號「倖存船員」首度現身　俄海軍總司令接見影片曝光

砸重金買大台車載牠追風！　36公斤壯毛全程「包公臉出巡」媽笑噴

「貝嫂」親家母不愧500億身家貴婦　戴疑消失38年名鑽氣勢驚人

2樓驚見「通天大門」！內行秒懂「神秘用途」：台南人都知

夜店撿屍還「邊做邊錄音」　噁男辯「怕仙人跳自保」下場出爐

統一獅對抗大魔王搬出「秘密武器」　餅總再度變陣

滴滴自美退市 ！5／23股東大會投票　陸證監會：與其他中概股無關

徐小可爆哭道歉後首發聲「羞辱變榮耀」！　366字求：擺脫過去痛苦

蔣萬安「母雞效應」外溢　跨區桃園替凌濤錄電話拜票

台北信義區明試辦輕症在家隔離　黃珊珊曝「生活照顧」是重點

疫情嚴峻全中運延賽　徐榛蔚致歉：不得已…盼未來開心復賽

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

動物活活冰到死　男冰櫃塞183屍

快訊／美購物中心爆槍擊！　10人中彈

第2位英軍被俘　投降影片曝光

非法移民刮刮樂中788萬　恐「無法領獎」

奧地利總理曝與普丁會談內幕：他相信他正在贏

快訊／北韓發射2枚飛行物！　金正恩視察新武器

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

莫斯科號沉沒損失220億　俄恐無力負擔新戰艦

烏克蘭用AI辨識陣亡俄兵　傳屍體照給家屬

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

佛奇揭3關鍵「群體免疫」觀念該淘汰了

更多熱門

相關新聞

少女遭性侵致死　嫌犯身份竟無人敢查

少女遭性侵致死　嫌犯身份竟無人敢查

印度一名15歲少女在本月4日參加班上同學的生日趴時，竟慘遭壽星及其友人輪流性侵，導致她傷痕累累、下腹劇痛、大量出血，最後慘死家中。不過，由於施暴者是當地政治人物的兒子，因此女孩的父母無法為女兒討回公道，引發印度民眾不滿，多人上街抗議。

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

火車進站突衝鐵軌臥倒！她逃死還爬起接電話

火車進站突衝鐵軌臥倒！她逃死還爬起接電話

媳婦沒準備早餐　惡公公直接朝腹部開槍

媳婦沒準備早餐　惡公公直接朝腹部開槍

關鍵字：

印度性侵

讀者迴響

熱門新聞

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

女兒出生不到半年！男星失聯離家1個月

威力彩上看8億　「4生肖、4星座」財運旺

男女貓纜親密交疊　他怒：當摩鐵

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

最兇國文老師Q塔喊話徐小可　2種人別碰政治

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面