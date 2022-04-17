14歲少女生日趴遭集體性侵　「下體大出血」慘死！媽媽以為是月經

▲ 14歲少女遭多人性侵後死亡。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印度西孟加拉邦發生一起悲劇，一名年僅14歲的少女開心前往參加友人的生日派對，竟遭壽星等多人性侵，被發現時下身全是血。家人起初以為她是月經來，察覺不對時已經來不及，少女最後因失血過多身亡，死後還遭強行火化。這起事件掀起眾怒，加上主嫌竟是政要之子，許多名人都出面要求官員積極調查。

綜合當地媒體報導，少女目前是9年級學生，半年前認識當地草根國大黨領袖薩瑪爾（Samar Goala）21歲的兒子布拉吉戈帕爾（Brajgopal Goala），而布拉吉戈帕爾過去也就讀同一所學校。少女4日下午約4時出門，前往參加他的生日派對，也答應母親會早點回家，卻在派對上遭壽星及其友人等多人集體性侵。

當晚約7時半，一名陌生女子載少女回家時，她下身不斷出血且神智不清。她母親當時以為女兒月經來，給她喝了檸檬水後就要她去睡覺。但少女狀況持續惡化，整張床上全是血。母親察覺不對，5日凌晨4時趕緊將她送往當地一名密醫家中，但她不久後就因下體嚴重撕裂傷，失血過多死亡。

少女的父親說明，載女兒回家的女子說是在路邊發現她。家屬還指控，少女死後，草根國大黨領袖和黨內工作人員在沒有死亡證明的情況下，前往附近火葬場強行火化她的屍體，還威脅他們不要報警。

事隔5天，家屬9日向警方提出指控，認為少女遭人性侵。這起事件曝光後馬上點燃當地人怒火，質疑警方調查是否有政治勢力介入。印度演藝人員、人權運動家也發表公開信，敦促國家確保行政及警察工作透明化，停止政黨干預。

印度警方已經逮捕主嫌布拉吉戈帕爾及另一名嫌犯，而印度中央調查局（CBI）本周稍早在法院命令下接手此案，16日逮捕第三名嫌犯，預計進行訊問並深入調查。

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