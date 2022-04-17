資產暴跌剩4分之1！烏克蘭首富仍霸氣承諾：全力助馬力波重建

▲烏克蘭首富阿赫托梅夫（Rinat Akhmetov）承諾會致力協助重建馬力波。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

烏克蘭首富阿赫托梅夫（Rinat Akhmetov）擁有鋼鐵製造、金融、工業以及私人發電廠等各項事業，然而自從遭到俄軍進攻後，事業大受打擊，甚至因為無法按時履行合約與訂單，面臨大筆債務。儘管如此，他仍然表示，作為烏克蘭最大的民營企業，他將會全力協助復興與重建馬力波，以換得一個自由、民主、成功且與歐洲國家關聯更緊密的烏克蘭。

根據《路透社》指出，阿赫托梅夫是烏克蘭最富有的人，據《富比士雜誌》計算，他在2013年的淨資產高達154億美元（約新台幣4485億元），然而自從2014年俄羅斯併吞克里米亞後，他在當地的事業直接歸零，商業帝國也開始萎縮。今年2月爆發俄烏戰爭，更導致他的事業大受打擊，如今他的淨資產只剩39億美元（約新台幣1135億元）。

阿赫托梅夫的鋼鐵製造公司Metinvest是烏克蘭龍頭，但目前已經宣布無法完成訂單。而他的金融與工業企業SCM集團與私人發電廠DTEK則正在償還債務，旗下企業徹底被摧毀。儘管受到嚴重攻擊，Metinvest仍在15日強調，該公司永遠不會在俄羅斯的佔領下經營。

▲▼馬力波被俄軍炸成廢墟。（圖／路透）



對於馬力波遭到俄軍強烈轟炸成廢墟，阿赫托梅夫表示，「馬力波是全球悲劇，然而對我而言，馬力波一直都是、也永遠會是烏克蘭的城市。我相信我們勇敢的士兵會保衛這座城市，儘管我知道這對他們而言有多麼困難。」阿赫托梅夫旗下有許多事業都將馬力波設為據點，因此這場戰爭也嚴重打擊了他的商業帝國。

他稱讚了總統澤倫斯基在戰爭期間的熱情與專業精神，並誓言將協助戰後重建作業。他說，「我的目標是要回到烏克蘭的馬力波，並在那裡實現我們新的生產計劃，我要讓馬力波生產的鋼鐵能像以前一樣在全球市場上競爭。」他表示，「SCM集團是烏克蘭最大的民營企業，同時也會在烏克蘭的戰後重建工作中發揮關鍵效果。」據悉，烏克蘭因戰爭造成的損失已經超過1兆美元（約新台幣29兆元）。

阿赫托梅夫同時也尋求各國的協助，他強調，「烏克蘭需要一個前所未有的國際重建計畫，就好像美國在二戰後援助西歐重建的馬歇爾計劃一樣。」他表示，「我相信在贏得這場戰爭後，我們將重建一個自由、民主、成功且與歐洲國家關聯更緊密的烏克蘭。」

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