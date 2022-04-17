莫斯科號「倖存船員」首度現身　俄海軍總司令接見影片曝光

Главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов и командование Черноморским флотом провели встречу с экипажем ракетного крейсера «Москва» в Севастополе https://t.co/6NzXtt3tlc pic.twitter.com/igIHxA0lE6 — Минобороны России (@mod_russia) April 16, 2022

記者吳美依／編譯

俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）14日遭烏克蘭飛彈攻擊後沉沒，外界認為，艦上500多名官兵恐怕僅數十人倖存。俄國國防部17日公布影片指出，倖存官兵目前正在克里米亞港口塞凡堡（Sevastopol），成為船員存活的第一個可能跡象。

影片中，海軍總司令葉夫梅諾夫上將（Nikolay Yevmenov）與另外2名軍官站在閱兵場上，接見大約100名「莫斯號倖存官兵」。在影片尾聲的採訪中，他宣布官兵們目前住在基地裡，將繼續在海軍服役。但是，目前尚不清楚影片攝於何時。

▲俄國國防部釋出莫斯科號倖存官兵影片。（圖／翻攝推特@mod_russia）

俄國國防部14日深夜證實，莫斯科號因彈藥引爆的火災，在暴風雨中沉沒，但至今尚未透露傷亡狀況。 烏克蘭宣稱，海王星軍艦（Neptune）發射2枚反艦巡弋飛彈，擊沉莫斯科號，而軍艦指揮官、海軍上校庫普林（Anton Kuprin）已經陣亡。但是，此說法未獲證實。

莫斯科號是一艘重達12490噸的導彈巡洋艦，1980年代初期開始服役，先前也曾部署敘利亞海域，在入侵烏克蘭戰爭第一天，曾透過無線電要求駐紮蛇島的烏克蘭士兵投降，卻被對方咒罵「去你X的」狠狠拒絕。

莫斯科號是俄軍2月24日出兵以來所失去的第2艘主要軍艦，也是二戰以來在軍事行動中被擊沉的最大船艦，對俄羅斯士氣造成重大打擊。

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