　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

莫斯科號「倖存船員」首度現身　俄海軍總司令接見影片曝光

記者吳美依／編譯

俄羅斯黑海艦隊旗艦莫斯科號（Moskva）14日遭烏克蘭飛彈攻擊後沉沒，外界認為，艦上500多名官兵恐怕僅數十人倖存。俄國國防部17日公布影片指出，倖存官兵目前正在克里米亞港口塞凡堡（Sevastopol），成為船員存活的第一個可能跡象。

影片中，海軍總司令葉夫梅諾夫上將（Nikolay Yevmenov）與另外2名軍官站在閱兵場上，接見大約100名「莫斯號倖存官兵」。在影片尾聲的採訪中，他宣布官兵們目前住在基地裡，將繼續在海軍服役。但是，目前尚不清楚影片攝於何時。

▲▼俄國國防部釋出莫斯科號倖存官兵影片。（圖／翻攝推特@mod_russia）

▲▼俄國國防部釋出莫斯科號倖存官兵影片。（圖／翻攝推特@mod_russia）

▲俄國國防部釋出莫斯科號倖存官兵影片。（圖／翻攝推特@mod_russia）

俄國國防部14日深夜證實，莫斯科號因彈藥引爆的火災，在暴風雨中沉沒，但至今尚未透露傷亡狀況。 烏克蘭宣稱，海王星軍艦（Neptune）發射2枚反艦巡弋飛彈，擊沉莫斯科號，而軍艦指揮官、海軍上校庫普林（Anton Kuprin）已經陣亡。但是，此說法未獲證實。

莫斯科號是一艘重達12490噸的導彈巡洋艦，1980年代初期開始服役，先前也曾部署敘利亞海域，在入侵烏克蘭戰爭第一天，曾透過無線電要求駐紮蛇島的烏克蘭士兵投降，卻被對方咒罵「去你X的」狠狠拒絕。

莫斯科號是俄軍2月24日出兵以來所失去的第2艘主要軍艦，也是二戰以來在軍事行動中被擊沉的最大船艦，對俄羅斯士氣造成重大打擊。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

 

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
「95加150元！」奧客見130元跳停怒搶油槍　員工卻挺他
表特正妹女警「超凶」！　網投降：請逮捕我
巫苡萱遭男友暴力監禁！　「交往1年才知變小三」
快訊／大谷連兩天開轟！　棒打前國聯救援王
快訊／羅智強怒了！　已退出國民黨群組
女兒出生不到半年！　男星驚傳失聯
快訊／陳柏惟驚傳退黨！　台灣基進發聲了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

第2位英軍被俘！死守馬力波「投降影片」曝光　眼神憔悴只想回家

資產暴跌剩40分之1！烏克蘭首富仍霸氣承諾：全力助馬力波重建

北韓「成功試射」戰術誘導彈！南韓軍方慢一天公佈　遭質疑慢半拍

俄最後通牒！要求馬力波棄械投降　澤倫斯基：殲滅烏軍就取消和談

莫斯科號「倖存船員」首度現身　俄海軍總司令接見影片曝光

烏軍又傳捷報！俄軍「少將副指揮官」陣亡　普丁已失8名將軍

快訊／北韓發射2枚飛行物！　金正恩視察「新戰術制導武器」試射

阿嬤跌倒骨折　冷血孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

快訊／美購物中心爆槍擊！　南卡羅來納州槍手開火10人中彈

普丁相信「他正在贏」　奧地利總理曝會談內幕：他陷自我戰爭邏輯

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

高雄女殯儀館「大賺死人財」　騙亡者家屬：他們歡喜甘願給

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

停車走前滑手機被收費員開單　怒嗆「根本搶錢」逼車擋去路

黑汪坐船頭下秒嚴重傾斜　狂進水媽笑歪：該減肥囉

體育老師帥秀「旋轉泡泡球」球一發側旋下殺直攻對角！

第2位英軍被俘！死守馬力波「投降影片」曝光　眼神憔悴只想回家

資產暴跌剩40分之1！烏克蘭首富仍霸氣承諾：全力助馬力波重建

北韓「成功試射」戰術誘導彈！南韓軍方慢一天公佈　遭質疑慢半拍

俄最後通牒！要求馬力波棄械投降　澤倫斯基：殲滅烏軍就取消和談

莫斯科號「倖存船員」首度現身　俄海軍總司令接見影片曝光

烏軍又傳捷報！俄軍「少將副指揮官」陣亡　普丁已失8名將軍

快訊／北韓發射2枚飛行物！　金正恩視察「新戰術制導武器」試射

阿嬤跌倒骨折　冷血孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

快訊／美購物中心爆槍擊！　南卡羅來納州槍手開火10人中彈

普丁相信「他正在贏」　奧地利總理曝會談內幕：他陷自我戰爭邏輯

「你兒子也是白癡」身障員工控霸凌　丟20年飯碗！監理站回應了

國務機要費除罪化捲土重來　《會計法》修法時隔一年再闖關

第2位英軍被俘！死守馬力波「投降影片」曝光　眼神憔悴只想回家

掉進時光隧道！全新誕生「溫室咖啡館」落腳陽明山　秒飛昭和時代

毒犯行竊機車連續搶奪　南警3小時內逮捕送辦建請聲押

資產暴跌剩40分之1！烏克蘭首富仍霸氣承諾：全力助馬力波重建

高雄暗夜槍響！悍女撂球棒隊狂毆、鎮暴槍開轟　3人掛彩送醫

北市府發言人、媒事組全隔離　柯文哲喊「自由了」

北韓「成功試射」戰術誘導彈！南韓軍方慢一天公佈　遭質疑慢半拍

「95汽油加150元！」奧客見130元跳停...暴怒搶油槍　員工們卻挺他

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

動物活活冰到死　男冰櫃塞183屍

快訊／美購物中心爆槍擊！　10人中彈

非法移民刮刮樂中788萬　恐「無法領獎」

奧地利總理曝與普丁會談內幕：他相信他正在贏

快訊／北韓發射2枚飛行物！　金正恩視察新武器

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

莫斯科號沉沒損失220億　俄恐無力負擔新戰艦

烏克蘭用AI辨識陣亡俄兵　傳屍體照給家屬

佛奇揭3關鍵「群體免疫」觀念該淘汰了

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

少女遭性侵致死　嫌犯身份竟無人敢查

更多熱門

相關新聞

俄發布最後通牒　要求馬力波烏軍限期投降

俄發布最後通牒　要求馬力波烏軍限期投降

俄羅斯國防部16日向烏克蘭發出最後通牒，要求守在烏克蘭南部城市馬力波的烏克蘭武裝部隊及外籍傭兵，在莫斯科17日下午1時（台灣17日晚間6時）之前棄械投降，就能保住性命。俄國富豪阿布拉莫維奇（Roman Abramovich）已啟程前往基輔重啟和平談判，但烏克蘭總統澤倫斯基稍早已表示，假若俄方出手殲滅馬力波守軍，任何和談將被取消。

俄軍少將副司令陣亡　普丁已失8名將軍

俄軍少將副司令陣亡　普丁已失8名將軍

奧地利總理曝與普丁會談內幕：他相信他正在贏

奧地利總理曝與普丁會談內幕：他相信他正在贏

俄軍空襲基輔軍工廠　至少1死多傷

俄軍空襲基輔軍工廠　至少1死多傷

「莫斯科號」沉沒　452人失蹤

「莫斯科號」沉沒　452人失蹤

關鍵字：

烏俄烏克蘭俄羅斯莫斯科號

讀者迴響

熱門新聞

快訊／高雄火警！　大量濃煙竄天

網紅一家確診「小孩學校家長都不知」！遭轟延遲通報無奈道歉

洗澡感覺有人偷窺！她抬頭一看崩潰：在幹嘛

「人家共存我們躺平」他喊快升級！限制這活動開始

阿嬤跌倒骨折　孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

丈夫抱男嬰回家收養！人妻驗DNA崩潰離婚

美魔女歌手癌末「嘴只能張開一指」　曝治療過程：被判死刑

婚前健檢老公是女性她絕望　7天後醫生來電：寫錯了

即／台中晚間驚傳兇殺案　1人送醫不治

男女貓纜親密交疊　他怒：當摩鐵

最兇國文老師Q塔喊話徐小可　2種人別碰政治

他看「新竹居隔早餐」氣炸：想讓人拉肚子？

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

台男留美拒服役　繳9萬逃過坐牢

更多

最夯影音

更多
水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃

水溝兩側採肥美「黑殼淡菜」　阿北煮完流口水大讚：好吃
國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

國道「不明尖銳物」噴滿車道　長髮哥手工排除後車舉手比讚

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

小S見到陳漢典「一心只想大便」趕他走XD　「穿睡褲PK九九乘法表」超崩潰

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

高中生進擊の大隊接力賽！畸形種巨人狂追同學玩超嗨

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

凹嗚～阿母終於回來了啦！2柴門口等媽媽哭得像虐狗

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面