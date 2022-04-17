北韓「成功試射」戰術誘導彈！南韓軍方慢一天公佈　遭質疑慢半拍

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）於15日迎來國內最大節慶110周年「太陽節」（金日成冥誕）後，北韓最高領導人金正恩昨（16）日下午親自前往咸鏡南道咸興市視察飛彈試射，2枚可以攜帶輕核武的新型戰術誘導飛彈朝東海（日本海）射出。直到北韓官媒今（17）日上午宣稱試射成功後，南韓軍方直到隔日才公佈相關消息，被質疑根本慢半拍。

根據南韓《韓聯社》，雖然北韓官媒《朝中社》在報導中並未詳細指出飛彈試射日期，不過從北韓媒體報導慣例、以及南韓聯合參謀本部的偵察結果，可以推估飛彈是16日下午試射。此次試射同樣由金正恩親自前往當地視察，他在視察時表明勞動黨中央強化全方位國防武力的構想，同時指示強化核戰鬥武力。

《朝中社》也在17日清晨的報導中指出，此次試射結果成功，「在黨中央特別關心叮囑下所研發的新型戰術誘導武器體系，能讓前線長程砲兵部隊的打擊火力飛躍提升，在朝鮮民主主義人民共和國的戰術核武運用的性能與火力多樣化上，賦予極大的意義。」

▲▼北韓16日下午試射2枚可攜輕型核武的新型戰術誘導飛彈。（圖／達志影像／美聯社）

▲金正恩16日前往咸興視察飛彈試射。（圖／路透社）

南韓聯合參謀本部直到《朝中社》發佈報導後，才對外公佈北韓試射飛彈的消息，被外界質疑是否又慢了半拍。南韓聯參謀本部表示，北韓於16日下午6時（台灣時間下午5時）從咸興一帶朝向東海（日本海）試射2枚飛彈，飛行高度約25公里、射程約110公里、最快速度為4.0馬赫以下。

《韓聯社》、《紐西斯通訊社》在報導指出，北韓此次試射飛彈的意圖很有可能是針對將於明（18）日舉行的美韓聯合軍演的聯合指揮所訓練（CCPT）；而金正恩與北韓官媒在報導中強調輕型核武，也被外界認為，很有可能是針對即將上任的尹錫悅政府而來。

▲金正恩16日前往咸興視察飛彈試射。（圖／路透社）

此次試射，是繼3月24日試射洲際彈道飛彈（ICBM）「火星-17型」後，今年以來的第13次軍事挑釁。

韓國國防安保論壇（KODEF）專門研究委員申宗佑（신종우，音譯）分析，此次北韓試射的誘導型飛彈從移動式發射車輛（TEL）發射，該車輛搭載2個發射導管，誘導飛彈的外型與北韓版「伊斯坎德爾」地對地戰術誘導飛彈KN-23的改良縮小版，以便從搭載2個發射導管的飛彈發射車輛試射而出。

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