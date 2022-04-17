阿嬤跌倒骨折　冷血孫「活體塞冰櫃」凍屍5個月

▲廷查爾把阿嬤活生生凍死。（圖／翻攝推特「@diamondlass99」）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國喬治亞州一名29歲男子看見82歲的阿嬤跌倒骨折後，第一反應竟然不是立刻求助送醫，反而將仍痛苦活著的阿嬤包起來，活生生塞進家中的大冷凍冰箱裡讓她凍死，直到其他家族的人察覺情況不對勁，報警後才發現阿嬤已死亡將近5個月。

綜合外電報導，佛州29歲男子廷查爾三世（Robert Keith Tincher III）14日被警方逮捕，因為警方在他和阿嬤共住的家中，發現阿嬤康明斯（Doris Cumming）冰凍的屍體。

警方表示起初其他家族成員以為康明斯搬出喬治亞州，但因遲遲聯絡不上康明斯而起疑，於是通報失蹤人口，才引起警方調查。警方認為康明斯早在去年12月就因為跌倒受傷，但廷查爾並沒有將阿嬤送醫，而是在家裡拖著她一路到大冰櫃，然後丟進去裡頭等死。

廷查爾坦承康明斯跌倒當下，有聽到阿嬤骨頭斷掉的聲音，甚至看到確實骨折，但他決定用大塑膠袋和膠帶把康明斯纏綑起來，放進冰箱時康明斯的背部骨頭已經斷了。

奇怪的是，警方指出現場並沒有發生爭執或挑釁的跡象，而廷查爾沒有報警的原因，據本人所述是因為他2018年曾對妻子做出恐怖威脅，正被警方通緝中，「就我們得出的結論，那個時候，她被送進冰櫃時，他知道她還有呼吸，而且還有些動作。」

廷查爾從去年12月到今年4月都和阿嬤凍死的遺體同住一個屋簷下，今年3月他因為擔心被人發現屍體，還把阿嬤移到另一個更大的冰櫃。廷查爾被以謀殺、掩蓋他人死亡等罪名起訴，目前被關押監獄候審。