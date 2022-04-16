丈夫抱男嬰回家收養！她見「長大愈來愈像」超困惑…驗DNA崩潰離婚

▲外國一名女網友分享前夫欺騙她的故事。（示意圖／Unplash）



圖文／CTWANT

丈夫從外面抱回來收養的小孩，竟然長越大越像老公？外國一名41歲女網友與48歲丈夫生了3個女兒、1個兒子後，夫妻倆仍打算收養第5個小孩，不過丈夫抱回來收養的小孩，卻越長越像丈夫，讓女網友感到奇怪，最終進行基因測試後發現，被收養的小孩竟然真的是丈夫在外面的私生子，讓她氣得直接離婚。

女網友「u/Simple-Education-520」在論壇Reddit上發文自曝遭到前夫背叛的故事，女網友表示，她與48歲的丈夫在擁有3名女兒、1名兒子後，丈夫突然在此時跟她討論想收養第5個小孩，雖然這不是她原本的想法，但在男方的勸說下還是接受了這個想法。

沒多久，丈夫在處理好收養文件後，很快的抱來了一名叫做卡倫的男嬰，女網友表示「我被這個小孩迷住了。但是隨著他的成長，家人和朋友開始評論說他看起來跟其他兄弟姐妹越來越像，也越來越像丈夫」，女網友表示當初她只當其他人在開玩笑，因此不以為意，不過在發現丈夫慎重的藏在保險箱後，突然感覺奇怪。

為此，女網友帶卡倫進行DNA測試，結果顯示卡倫確實是丈夫的孩子。為此她與丈夫對峙，對方才坦承卡倫確實是他的私生子，「丈夫向我請求原諒，說那個女人不想要孩子」，女網友崩潰表示，雖然她很愛卡倫，但在知道丈夫出軌，還把私生子以「收養」的名義帶回家要她撫養，實在讓她感到噁心，最終女網友做出決定「我會留在卡倫的生活中，因為我是她的媽媽，但我無法忍受丈夫說謊，我提出了離婚」。

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