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房客冰櫃竟塞「183動物屍骸」　他被逮認了：許多是活活冰到死

▲▼美國男子冰櫃驚見183隻動物死屍 部分遭活活凍死。（圖／翻攝自Mohave County Sheriff`s Office）

▲家中冰櫃藏「183動物屍骸」，凶狠男認了「有些還是生前被放入冰箱」。（圖／翻攝自Mohave County Sheriff's Office）

文／中央社 

美國亞利桑州警方在一名男子家中冰櫃發現183具動物死屍，包括狗、貓和鳥類，部分動物遭活活凍死。男子目前已遭逮捕。

英國廣播公司（BBC）報導，亞利桑那州莫哈維郡 （Mohave County）警長辦公室表示，43歲男子特蘭（Michael Patrick Turland）承認部分動物在生前被放入冰箱。他被控94項虐待動物罪名。

警方發言人摩坦森（Anita Mortensen）表示，現場景象「極度噁心，也令人心痛」。

她對BBC表示：「身為一名喜愛動物的人，我看著牠們就忍不住哭出來。」她並表示，由於太過殘忍，現場照片不宜公布。

當局目前正試圖聯繫特蘭的妻子貝克（Brooklyn Beck）進行調查。

根據特蘭和妻子的臉書發文，兩人曾在亞利桑那州金曼（Kingman）經營一家寵物沙龍，但目前已關閉。

這起事件之所以被揭發，起因於警方接獲民眾通報指出，她把蛇交給特蘭繁育，但特蘭在幾個月後人間蒸發，讓她無法把蛇要回來。

這名女性對警方表示，特蘭和妻子搬出位於黃金谷（Golden Valley）的住所後，屋主聯繫上她。

她指出，屋主前往清理公寓時，發現車庫裡有一個塞滿動物死屍的冰櫃，她的幾隻蛇也在裡面。

警方在冰櫃裡還發現狗、烏龜、蜥蜴、鳥、蛇、老鼠和兔子的屍體。

10天之後，警方獲報特蘭返回住所，於是將他逮捕。他將動物凍死的動機目前不明。

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