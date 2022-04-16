　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

烏軍毛毛部隊登場！「子彈」穿梭戰場英勇排雷　認真工作模樣曝光

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭一隻名叫子彈（Patron）的2歲半傑克羅素㹴（Jack Russell），最近成為了國際矚目的「英雄犬」。這隻勇敢的探雷犬正在切爾尼戈夫（Chernihiv）的戰場上，英勇地進行排雷工作，逗趣又認真的模樣叫人愛不釋手。

據《每日星報》報導，俄羅斯3月29日承諾減少在基輔與切爾尼戈夫的軍事行動後，4月初便開始緩慢撤離基輔附近地區，不過烏克蘭卻控訴，俄軍在這些土地留下了大量地雷，因此烏克蘭只好派出「毛毛部隊」，讓探雷犬上戰場檢測地雷與排雷。

▲▼烏克蘭探雷犬子彈（Patron）。（圖／翻攝自推特）

▲烏克蘭探雷犬「子彈」最近成了許多人喜愛的戰地明星，下同。（圖／翻攝自推特）

最近，探雷犬「子彈」穿著烏克蘭軍服背心，勇敢地在戰地穿梭，認真排雷的可愛模樣登上了新聞頭條，瞬間虜獲了不少人的心。BBC指出，擁有超強感官的「子彈」，如今已成功排除數百枚俄羅斯地雷，保住了被佔領地區的安全、立下大功，也獲得了「英雄犬」的美譽。

▲▼烏克蘭探雷犬子彈（Patron）。（圖／翻攝自推特）

報導稱，儘管「子彈」只有2歲半，但6個月大就開始參與排雷工作的牠，如今已有相當豐富的排雷經驗，而牠最喜歡的東西分別是起司和摸肚肚。

傑克羅素㹴是一種嗅覺極為靈敏、能良好分辨目標氣味與背景氣味的狗狗，牠們在從事排雷工作時，可以快速地聞到地雷內部傳出的火藥味和化學物質的氣味，因此效率比人類排雷隊更高。據估計，目前全球有超過750隻狗狗正在從事人道主義的排雷工作。

►PP石墨烯塑崩褲二代全新上市 2入$4980 東幣現折15%

►什麼？穿襪子也能減壓

ET快訊
李沛旭不滿「進健身房須打滿3劑」　臉書10字再發聲
快訊／恐怖500人招商會4確診　玖壹壹等13組藝人採檢出爐
少女遭性侵致死「全身傷下體出血」　嫌犯身份竟無人敢查
首例兒童新冠重症　台大醫提醒4狀況「馬上送醫」
波神巧巧快篩陽性！「打電話一早上」求不到醫療資源
新制上路桃園首例！西門國小10班13生確診「停課10天」
這家鹽酥雞9客人染疫　老闆崩潰說話了
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克酸祖克柏「掌控FB萬年」：股權結構讓祖克柏十四世還能握

南韓執政黨提案廢「檢方偵查權」！　檢察總長震怒：先彈劾我吧

烏軍毛毛部隊登場！「子彈」穿梭戰場英勇排雷　認真工作模樣曝光

毒梟為愛栽了！「200國家通緝」竟高調約會　女模PO閃照他慘被捕

快訊／俄羅斯宣布制裁英國首相強生！　外交、國防大臣也列黑名單

離婚律師揭男人「首次約會」就該付錢　1細節看破對方！網掀論戰

「莫斯科號」沉沒損失220億！　專家曝：俄軍恐無力負擔新戰艦

少女赴生日趴遭性侵！全身傷下體出血致死　嫌犯身份曝竟無人敢查

德國提高軍援預算　將撥逾315億供烏克蘭購買軍備

「群體免疫」還有可能嗎？　美防疫隊長揭3因素：觀念該淘汰了

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

IVE員瑛秀107cm逆天長腿「還得P短」　雙手捧草莓吃..她喊：這是犯規！

汪東城「我比較狂野」突唱《終極一班》　曾莞婷脫衣秀辣腰：腹肌不用練

許瑋甯罕見放閃邱澤「會一直這麼甜蜜！」　讚他是「好先生」：我們是要走到很久的！

男子騎腳踏車進停車場　從包拿車牌感應超搞剛

消防員任務回來見早餐被偷吃！　調監視器抓凶手竟是「歐告內賊」

馬斯克酸祖克柏「掌控FB萬年」：股權結構讓祖克柏十四世還能握

南韓執政黨提案廢「檢方偵查權」！　檢察總長震怒：先彈劾我吧

烏軍毛毛部隊登場！「子彈」穿梭戰場英勇排雷　認真工作模樣曝光

毒梟為愛栽了！「200國家通緝」竟高調約會　女模PO閃照他慘被捕

快訊／俄羅斯宣布制裁英國首相強生！　外交、國防大臣也列黑名單

離婚律師揭男人「首次約會」就該付錢　1細節看破對方！網掀論戰

「莫斯科號」沉沒損失220億！　專家曝：俄軍恐無力負擔新戰艦

少女赴生日趴遭性侵！全身傷下體出血致死　嫌犯身份曝竟無人敢查

德國提高軍援預算　將撥逾315億供烏克蘭購買軍備

「群體免疫」還有可能嗎？　美防疫隊長揭3因素：觀念該淘汰了

年底前導入台灣！TOYOTA「牛魔王」GR Supra手排版最快4／28發表

「新北把問題歸咎確診者」　卓冠廷：侯友宜該親自了解三峽六口

獨／「左營林志玲」哭了！自責害10人確診　關帝廟現形還她清白

「張韶涵眼神歷盡滄桑」　鄉民女神嘆：唯一在中國發展沒話說的藝人

馬斯克酸祖克柏「掌控FB萬年」：股權結構讓祖克柏十四世還能握

快訊／台中恐怖500人招商會4確診　玖壹壹等13組藝人採檢出爐

劉品言霸氣不修圖「無P秀真實身材」：美跟胖瘦沒關係

李沛旭不滿「進健身房須打滿3劑」高喊：請開始學習與病毒共存！

小確幸！進口能源總額年增96.8%　我國電費卻沒漲　

約好一人付一半！男友拒繳房租嗆「愛計較」：衛生棉都我買的

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

國際熱門新聞

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

正妹被俄軍性侵拔指甲　爸媽目睹殘破屍

莫斯科號恐帶2枚核彈沉沒　450名官兵下落不明

少女遭同學「性凌虐逼跳河」尋死成凍屍！

2女囚和跨性別女囚監獄壞壞「結果懷孕了」

拜登「跟空氣握手」詭異畫面瘋傳

慎入！烏民兵遭俄「挖眼割舌」死狀淒厲

6歲兒滑平板　廣告竟跳出明星辣媽的性愛影片

佛奇揭3關鍵「群體免疫」觀念該淘汰了

缺水缺電回家要爬40樓！北韓人不想住新公寓

烏克蘭用AI辨識陣亡俄兵　傳屍體照給家屬

火星拍到外星人腳印？超清晰照片曝

快訊／俄羅斯宣布制裁英國首相強生

更多熱門

相關新聞

快訊／俄羅斯宣布制裁英國首相強生

快訊／俄羅斯宣布制裁英國首相強生

俄羅斯外交部16日宣布，已禁止英國首相強生（Boris Johnson）、外交大臣特拉斯（Liz Truss）、國防大臣華勒斯（Ben Wallace）及其他10名英國政府成員入境俄羅斯，且制裁名單將繼續擴大。

莫斯科號沉沒損失220億　俄恐無力負擔新戰艦

莫斯科號沉沒損失220億　俄恐無力負擔新戰艦

馬力波控俄軍動用化武　專家列2疑點

馬力波控俄軍動用化武　專家列2疑點

烏克蘭用AI辨識陣亡俄兵　傳屍體照給家屬

烏克蘭用AI辨識陣亡俄兵　傳屍體照給家屬

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

鼓勵老公性侵烏克蘭女　俄魔鬼人妻遭起底

關鍵字：

軍武國際軍武烏克蘭俄羅斯探雷犬子彈Patron傑克羅素㹴

讀者迴響

熱門新聞

6歲兒玩手機「竟滑到媽媽性愛片」！全家當場傻眼

送蛋糕被告知客人過世了！外送員1舉動網暖哭

鳳梨「有其他床伴」辣女友首正面回應

本土1199例分布19縣市　新北最多

25歲AV女優宣布「來台長住」！

北市輕症在家下週起跑　Omicron五症狀靠「家中這款藥」可治

快訊／首見「未滿5歲幼童重症」！中重症再暴增10例

「勸別離婚」親友超後悔　人妻遭家暴夫狂打頭5天後過世

徐小可被出征　醫：不需直播爆哭

4男輪姦孟加拉巨蜥！手機搜出人獸性愛片

王思佳發聲挺病毒共存「4句話嗆爆1種人」！

快訊／部花感染源快找到了　「這三科」患者全染疫

9月有99萬本土病例？指揮中心回應了

新北2歲童重症棄急救　家屬控求救沒人理

南韓宣布解封降級　陳時中考慮跟進

更多

最夯影音

更多
徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」

徐小可爆哭道歉陳時中：一起加油　阿Ben護妻「為什麼不能說實話」
陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

陳時中：藝人不該用侮辱言詞　阿Ben徐小可歉「我們愛台灣」

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

咖啡買太久！尪車內耍狠偷罵　見妻上車狂巴結秒遭女兒出賣

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

群星唱《黃昏的故鄉》送「寶島歌王」文夏　陳昇「這個社會欠你太多了」哽咽告別

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

4歲小妹獨自外出散步困門外　暖警救援「2人可愛對話」萌翻

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

東森寵物APP下載領50

東森寵物APP下載領50

歡慶東森寵物APP上線，下載即領50！數量有限，早領早享受

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【特賣】寵物出遊必備

【特賣】寵物出遊必備

外出推車背包、清潔用品限時特價！全站滿額再送100購物回饋金，立即逛毛毛商城！

挑戰市場最低價，買貴退貨

挑戰市場最低價，買貴退貨

前五大品牌犬貓飼料，比了再買！寵物用品挑戰市場最低價，買貴退貨！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面