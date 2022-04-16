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毒梟為愛栽了！「200國家通緝」竟高調約會　女模PO閃照他慘被捕

▲▼墨西哥毒梟貝爾杜戈（Brian Donaciano Olguin Berdugo） 。（圖／Policia Nacional de Colombia）

▲ 貝爾杜戈因和女友的合照行跡敗露。（圖／Policia Nacional de Colombia）

記者陳宛貞／綜合外電報導

惡名昭彰的墨西哥毒梟貝爾杜戈（Brian Donaciano Olguin Berdugo）被近200個國家通緝，為愛不惜拋頭露面，和模特兒女友在人來人往的觀光景點甜蜜擁吻，最後因女友在臉書上傳的一張合照敗露行蹤，在哥倫比亞落網。

根據《鏡報》，現年39歲的貝爾杜戈更廣為人知的暱稱是「皮特」（Pitt），被認為是在今年2月入境哥倫比亞，代表勢力強大的錫納羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel），與哥倫比亞革命軍（FARC）進行古柯鹼交易，並在完成交易後前往哥倫比亞西南部城市卡利（Cali）與這名女模見面。

當地媒體報導，貝爾杜戈和這名女模約會期間忽視所有安全問題，不僅在豪華公寓共度幾個晚上，還陪她一起參觀著名觀光景點，並留下甜蜜擁吻照。

事後這名女模將照片上傳臉書，美國緝毒局（DEA）馬上通知哥倫比亞緝毒警察。此外，貝爾杜戈還被監視器拍到，在哥倫比亞第二大機場何塞．瑪麗亞．科爾多瓦國際機場和另一名女子同行。

哥倫比亞情報官員持續跟蹤貝爾杜戈，監視2周後終於在卡利市一處公寓大樓將他逮捕。他目前遭到拘留，即將被引渡到美國，律師正極力阻止。據報導，當地警方已收到逾20萬英鎊（約新台幣761萬元）的賄賂，以求釋放貝爾杜戈。

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